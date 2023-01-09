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Сегодня, 21:15

Эксперты оценили шансы Месси и Роналду отличиться в матче сборной Эр-Рияда с «ПСЖ»

Евгений Коростелев
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Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

19 января на Международном стадионе имени Короля Фахда состоится товарищеский матч, в котором «ПСЖ» сыграет против сборной Эр-Рияда. Встреча начнется в 20.00 по московскому времени. В России она показана не будет.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают парижан фаворитами игры. На победу французской команды можно поставить с коэффициентом 1.31, вероятность такого исхода — приблизительно 76%. Ничья доступна за 6.10 (16%), успех сборной Эр-Рияда — за 8.00 (8%).

Ставка в 1000 рублей на триумф саудовцев в случае их победы принесет выплату в 8000 рублей.

На то, что хозяева не проиграют, котировка — 3.50. Также можете подстраховать их с помощью форы (+1.5) за 2.00.

Эксперты предполагают, что игра получится очень результативной: на ТБ 3.5 и ТМ 3.5 коэффициенты одинаковые — 1.90.

Вероятно, в этом матче впервые с 2020 года друг против друга сыграют Лео Месси и Криштиану Роналду. 31 декабря португалец подписал двухлетний контракт с клубом «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, а Месси с лета 2021 года выступает за «ПСЖ». В последний раз они встречались в Лиге чемпионов сезона-2020/21, когда Криштиану играл за «Ювентус», а Лео — за «Барселону».

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Эксперты оценили шансы звезд отличиться в предстоящей встрече. На гол Роналду можно поставить за 2.65, а на точный удар Месси — всего за 1.70. Также предложено взять условие, при котором Лео и Криш совместными усилиями забьют больше одного мяча, коэффициент на это — 2.74.

Криштиану Роналду
Лионель Месси
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
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Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
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