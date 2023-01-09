Прямая трансляция матча серии А «Болонья» — «Аталанта» 9 января 2023 года

9 января «Аталанта» в 17-м туре чемпионата Испании сыграет с «Болоньей». Встреча состоится на стадионе «Ренато Далл'Ара» и начнется в 22.45 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, а также телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции в 22.40 мск. Главным арбитром назначен Марко ди Белло.

«Аталанта» — фаворит матча, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу бергамасков можно поставить с коэффициентом 2.24, что приблизительно 45% вероятности исхода. Ничья идет за 3.40 (29%), успех «Болоньи» — за еще чуть большие 3.50 (26%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае его осуществления принесет выплату 3400 рублей, а чистая прибыль составит 2400 рублей.

На то, что «Болонья» не проиграет, котировка — 1.70. В последних пяти очных встречах красно-синим дважды удалось набрать очки.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 2.03, ТМ 2.5 — за 1.84.

Считаете, что команды обменяются забитыми мячами? Возьмите этот вариант за 1.84, противоположный — за 1.96.

На пенальти в матче котировка — 2.55. На то, что он будет реализован, — 2.90.

Последняя игра между командами завершилась минимальной победой «Аталанты». Успех бергамасков в один мяч доступен за 3.80, болонцев — за 4.90.

Наиболее вероятный точный счет — 1:1 за 6.30.