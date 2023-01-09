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«Болонья» — «Аталанта»: где смотреть матч серии А 9 января 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Болонья» — «Аталанта» 9 января 2023 года
Евгений Коростелев
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Дуван Сапата.
Фото Getty Images

9 января «Аталанта» в 17-м туре чемпионата Испании сыграет с «Болоньей». Встреча состоится на стадионе «Ренато Далл'Ара» и начнется в 22.45 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, а также телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции в 22.40 мск. Главным арбитром назначен Марко ди Белло.

Италия. Серия А. 17-й тур
09 янв, 22:45. Renato Dall'Ara (Болонья)
Болонья
Аталанта

«Аталанта» — фаворит матча, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу бергамасков можно поставить с коэффициентом 2.24, что приблизительно 45% вероятности исхода. Ничья идет за 3.40 (29%), успех «Болоньи» — за еще чуть большие 3.50 (26%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае его осуществления принесет выплату 3400 рублей, а чистая прибыль составит 2400 рублей.

На то, что «Болонья» не проиграет, котировка — 1.70. В последних пяти очных встречах красно-синим дважды удалось набрать очки.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 2.03, ТМ 2.5 — за 1.84.

Считаете, что команды обменяются забитыми мячами? Возьмите этот вариант за 1.84, противоположный — за 1.96.

&laquo;Барселона&raquo; празднует гол в&nbsp;ворота &laquo;Атлетико&raquo;. «Барселона» без Левандовски обыграла «Атлетико» и принесла игроку букмекера 1.12 млн рублей

На пенальти в матче котировка — 2.55. На то, что он будет реализован, — 2.90.

Последняя игра между командами завершилась минимальной победой «Аталанты». Успех бергамасков в один мяч доступен за 3.80, болонцев — за 4.90.

Наиболее вероятный точный счет — 1:1 за 6.30.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Аталанта
ФК Болонья
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
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Владимир Сычевой

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 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
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Александр Соболев

Спартак

 7
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Краснодар

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И К Ж
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Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Торпедо М

 6 1 2
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