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Сегодня, 11:15

«Саутгемптон» — «Манчестер Сити»: прогноз на матч Кубка лиги 11 января 2023 года

Прогноз на матч Кубка лиги «Саутгемптон» — «Манчестер Сити» 11 января 2023 года
Артем Белинин
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Эрлинг Холанн.
Фото Global Look Press

11 января в четвертьфинале Кубка лиги сыграют «Саутгемптон» и «Манчестер Сити». Матч начнется в 23.00 по московскому времени на стадионе «Сент-Мэри», рассудит команды Питер Бэнкс. Прямая трансляция для России не предусмотрена.

Англия. Кубок лиги. 1/4 финала
11 янв, 23:00. St Mary's Stadium (Саутгемптон)
Саутгемптон
Манчестер Сити

Букмекерская компания БЕТСИТИ не верит в хозяев. Поставить на них можно за гигантские 12.5, это примерно 8% вероятности. Ничью оценили в 7.20 (13%), отличные шансы на победу у «горожан» — 1.24 (79%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» исход в случае успеха выплата составит 7200 рублей.

Если считаете, что «Саутгемптон» сотворит сенсацию и не проиграет в основное время, оформите ставку за 4.30.

Для этого матча доступна линия на выход в полуфинал. Поставить на то, что там окажется «Сити», можно за 1.15, «святые» идут за 6.10.

Улучшить котировку на победу «Сити» или добавить шансов хозяевам можно при помощи форы: Ф1(+1.5) доступна за 2.27, Ф2(-1.5) — за 1.68.

Эксперты не сомневаются в результативности встречи — тотал больше 2.5 мяча идет за 1.46, ТБ 3.5 — за 2.17.

Аналитики не ждут обмена голами, вариант «обе забьют — нет» предложен за 1.83. Обратный исход — за 1.97.

Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу Гвардиолы за 6.50.

Эрлинг Холанн. «Саутгемптон» — «Манчестер Сити»: худшая команда АПЛ не удержит Холанна и Фодена

Прогноз и ставка на матч «Саутгемптон» — «Манчестер Сити»

«Сити» очень хороши в этом сезоне — они много забивают, к тому же у них есть Эрлинг Холанн. «Саутгемптон» же — команда со дна таблицы АПЛ, и на сопротивление она не способна. К тому же «горожане» уже громили их в этом сезоне (4:0). Учитывая, что команда Гвардиолы на днях разобралась с «Челси» с тем же счетом, сбавлять обороты «Сити» не планирует. «Саутгемптон» ждет разгром.

Рекомендуемая ставка: Ф2(-1.5) за 1.68.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Манчестер Сити
ФК Саутгемптон
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«Интер» — «Парма»: прогноз на матч Кубка Италии 10 января 2023 года
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Торпедо
 - : -
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 12
П
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Спартак

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Краснодар

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