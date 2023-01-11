«Саутгемптон» — «Манчестер Сити»: прогноз на матч Кубка лиги 11 января 2023 года
11 января в четвертьфинале Кубка лиги сыграют «Саутгемптон» и «Манчестер Сити». Матч начнется в 23.00 по московскому времени на стадионе «Сент-Мэри», рассудит команды Питер Бэнкс. Прямая трансляция для России не предусмотрена.
Букмекерская компания БЕТСИТИ не верит в хозяев. Поставить на них можно за гигантские 12.5, это примерно 8% вероятности. Ничью оценили в 7.20 (13%), отличные шансы на победу у «горожан» — 1.24 (79%).
При ставке в 1000 рублей на «мирный» исход в случае успеха выплата составит 7200 рублей.
Если считаете, что «Саутгемптон» сотворит сенсацию и не проиграет в основное время, оформите ставку за 4.30.
Для этого матча доступна линия на выход в полуфинал. Поставить на то, что там окажется «Сити», можно за 1.15, «святые» идут за 6.10.
Улучшить котировку на победу «Сити» или добавить шансов хозяевам можно при помощи форы: Ф1(+1.5) доступна за 2.27, Ф2(-1.5) — за 1.68.
Эксперты не сомневаются в результативности встречи — тотал больше 2.5 мяча идет за 1.46, ТБ 3.5 — за 2.17.
Аналитики не ждут обмена голами, вариант «обе забьют — нет» предложен за 1.83. Обратный исход — за 1.97.
Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу Гвардиолы за 6.50.
Прогноз и ставка на матч «Саутгемптон» — «Манчестер Сити»
«Сити» очень хороши в этом сезоне — они много забивают, к тому же у них есть Эрлинг Холанн. «Саутгемптон» же — команда со дна таблицы АПЛ, и на сопротивление она не способна. К тому же «горожане» уже громили их в этом сезоне (4:0). Учитывая, что команда Гвардиолы на днях разобралась с «Челси» с тем же счетом, сбавлять обороты «Сити» не планирует. «Саутгемптон» ждет разгром.
Рекомендуемая ставка: Ф2(-1.5) за 1.68.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2