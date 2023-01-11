11 января состоится полуфинальный матч Суперкубка Испании — сыграют «Реал» и «Валенсия». Встреча пройдет в Эр-Рияде на Международном стадионе Короля Фахда, стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2». Главный арбитр встречи — Алехандро Эрнандес.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами сливочных. Поставить на них можно за 1.55, это примерно 64% вероятности. Ничью оценили в 4.80 (21%), успех «Валенсии» — в 5.80 (15%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» исход в случае успеха выплата составит 4800 рублей.

Если считаете, что «Валенсия» не уступит в основное время, оформите ставку за 2.55.

В этом матче доступна линия на проход в финал. Поставить на «Реал» можно за 1.29, на «Валенсию» — за 3.80.

Улучшить котировку на победу «королевского клуба» или добавить шансов «летучим мышам» можно при помощи форы: Ф1(-1) доступна за 1.86, Ф2(+1) — за 2.00.

Эксперты ждут результативную встречу, тотал больше 2.5 мяча они оценили в 1.67.

Обмен голами был в трех из пяти прошедших личных встреч. Вариант «обе забьют» предложен за 1.76.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 2:0 в пользу «Бланкос» за 7.60.

Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Валенсия»

Результаты «Реала» не радуют в последнее время (поражение от «Вильярреала» и тяжелая победа над «Касереньо» в Кубке), не стоит обманываться. «Бланкос» скорее отдыхали перед важными встречами — а Суперкубок очень важен. В финале «Реал» потенциально может ждать «Барселона», так что футболисты Анчелотти сделают все, чтобы там оказаться. Поможет и форма Бензема — у француза три гола в трех матчах после мундиаля.

Рекомендуемая ставка: П1 и ИТБ1 (1.5) за 1.82.