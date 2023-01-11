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«Реал» — «Валенсия»: прогноз на матч Суперкубка Испании 11 января 2023 года

Прогноз на матч Суперкубка Испании «Реал» — «Валенсия» 11 января 2023 года
Артем Белинин
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Лука Модрич.
Фото Global Look Press

11 января состоится полуфинальный матч Суперкубка Испании — сыграют «Реал» и «Валенсия». Встреча пройдет в Эр-Рияде на Международном стадионе Короля Фахда, стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2». Главный арбитр встречи — Алехандро Эрнандес.

Испания. Суперкубок. 1/2 финала
11 янв, 22:00. King Abdullah Sports City (Джедда)
Реал
Валенсия

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами сливочных. Поставить на них можно за 1.55, это примерно 64% вероятности. Ничью оценили в 4.80 (21%), успех «Валенсии» — в 5.80 (15%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» исход в случае успеха выплата составит 4800 рублей.

Если считаете, что «Валенсия» не уступит в основное время, оформите ставку за 2.55.

В этом матче доступна линия на проход в финал. Поставить на «Реал» можно за 1.29, на «Валенсию» — за 3.80.

Улучшить котировку на победу «королевского клуба» или добавить шансов «летучим мышам» можно при помощи форы: Ф1(-1) доступна за 1.86, Ф2(+1) — за 2.00.

Эксперты ждут результативную встречу, тотал больше 2.5 мяча они оценили в 1.67.

Обмен голами был в трех из пяти прошедших личных встреч. Вариант «обе забьют» предложен за 1.76.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 2:0 в пользу «Бланкос» за 7.60.

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Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Валенсия»

Результаты «Реала» не радуют в последнее время (поражение от «Вильярреала» и тяжелая победа над «Касереньо» в Кубке), не стоит обманываться. «Бланкос» скорее отдыхали перед важными встречами — а Суперкубок очень важен. В финале «Реал» потенциально может ждать «Барселона», так что футболисты Анчелотти сделают все, чтобы там оказаться. Поможет и форма Бензема — у француза три гола в трех матчах после мундиаля.

Рекомендуемая ставка: П1 и ИТБ1 (1.5) за 1.82.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Валенсия
ФК Реал
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«Саутгемптон» — «Манчестер Сити»: прогноз на матч Кубка лиги 11 января 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Торпедо М

 6 1 2
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