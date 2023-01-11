«Реал» — «Валенсия»: прогноз на матч Суперкубка Испании 11 января 2023 года
11 января состоится полуфинальный матч Суперкубка Испании — сыграют «Реал» и «Валенсия». Встреча пройдет в Эр-Рияде на Международном стадионе Короля Фахда, стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2». Главный арбитр встречи — Алехандро Эрнандес.
Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами сливочных. Поставить на них можно за 1.55, это примерно 64% вероятности. Ничью оценили в 4.80 (21%), успех «Валенсии» — в 5.80 (15%).
При ставке в 1000 рублей на «мирный» исход в случае успеха выплата составит 4800 рублей.
Если считаете, что «Валенсия» не уступит в основное время, оформите ставку за 2.55.
В этом матче доступна линия на проход в финал. Поставить на «Реал» можно за 1.29, на «Валенсию» — за 3.80.
Улучшить котировку на победу «королевского клуба» или добавить шансов «летучим мышам» можно при помощи форы: Ф1(-1) доступна за 1.86, Ф2(+1) — за 2.00.
Эксперты ждут результативную встречу, тотал больше 2.5 мяча они оценили в 1.67.
Обмен голами был в трех из пяти прошедших личных встреч. Вариант «обе забьют» предложен за 1.76.
Наиболее вероятный точный счет встречи — 2:0 в пользу «Бланкос» за 7.60.
Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Валенсия»
Результаты «Реала» не радуют в последнее время (поражение от «Вильярреала» и тяжелая победа над «Касереньо» в Кубке), не стоит обманываться. «Бланкос» скорее отдыхали перед важными встречами — а Суперкубок очень важен. В финале «Реал» потенциально может ждать «Барселона», так что футболисты Анчелотти сделают все, чтобы там оказаться. Поможет и форма Бензема — у француза три гола в трех матчах после мундиаля.
Рекомендуемая ставка: П1 и ИТБ1 (1.5) за 1.82.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2