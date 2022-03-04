Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 15:15

«Салават Юлаев» — «Сибирь»: где смотреть матч 4 марта онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча плей-офф КХЛ «Салават Юлаев» — «Сибирь»
Виталий Пудздрав
«Салават Юлаев» — «Сибирь».
Фото ХК «Салават Юлаев»

4 марта «Салават Юлаев» сыграет дома против «Сибири» во второй встрече 1/8 финала серии плей-офф КХЛ. Матч пройдет на «Уфа-Арена». Начало — в 17.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканалах KHL и KHL Prime. Эфир стартует в 16.45.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев фаворитами встречи. Сделать ставку на победу «Салавата» в основное время можно будет за 1.57 — это порядка 60% вероятности. Триумф «Уфы» доступен за 5.40 (18%), а ничья — за 4.30 (22%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 4300 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Выход «Салавата» в 1/4 финала серии плей-офф доступен за 1.10. Аналогичный выбор в пользу «Сибири» доступен за 7.00.

Ф1(-1.5) идет за 1.95, а Ф2(+1.5) — за 1.85.

Сергей Спивак. Сергей Спивак — Грег Харди: Полярный Медведь поставит американца на место

Тотал голов больше 4.5 можно взять за 1.81, а ТМ 4.5 — за 2.00.

Шансы «Салавата» забросить три шайбы минимум оцениваются коэффициентом 1.57.

Уверены, что «Сибирь» способна отличиться дважды? ИТБ2 (1.5) идет за 1.85.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков букмекерской компании:

  • 2:2 — коэффициент 8.10;

  • 1:1 — 10.5;

  • 4:1 — 11.0.

КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Салават Юлаев
ХК Сибирь
Кубок Гагарина
0
Читайте также
Хруст в суставах: причины и способы лечения
Агент Селюк заявил, что санкции научат работать менеджеров и скаутов в России, а футболисты будут зарабатывать гораздо меньше
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ак Барс» — «Авангард»: прогноз на матч КХЛ 4 марта
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
6
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
7
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
31.05 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
31.05 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости