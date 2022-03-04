4 марта «Салават Юлаев» сыграет дома против «Сибири» во второй встрече 1/8 финала серии плей-офф КХЛ. Матч пройдет на «Уфа-Арена». Начало — в 17.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканалах KHL и KHL Prime. Эфир стартует в 16.45.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев фаворитами встречи. Сделать ставку на победу «Салавата» в основное время можно будет за 1.57 — это порядка 60% вероятности. Триумф «Уфы» доступен за 5.40 (18%), а ничья — за 4.30 (22%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 4300 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Выход «Салавата» в 1/4 финала серии плей-офф доступен за 1.10. Аналогичный выбор в пользу «Сибири» доступен за 7.00.

Ф1(-1.5) идет за 1.95, а Ф2(+1.5) — за 1.85.

Тотал голов больше 4.5 можно взять за 1.81, а ТМ 4.5 — за 2.00.

Шансы «Салавата» забросить три шайбы минимум оцениваются коэффициентом 1.57.

Уверены, что «Сибирь» способна отличиться дважды? ИТБ2 (1.5) идет за 1.85.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков букмекерской компании: