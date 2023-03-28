Румыния — Белоруссия: прогноз на матч квалификации Евро-2024 28 марта 2023 года
28 марта во втором туре отборочного этапа Евро-2024 встретятся Румыния и Белоруссия. Матч пройдет на Национальном стадионе Бухареста, а нидерландский рефери Аллард Линдхут даст стартовый свисток в 21.45 по московскому времени. Прямую трансляцию игры покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».
Аналитики букмекерской компании PARI считают хозяев бесспорными фаворитами: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.38, вероятность исхода — около 70%. Выигрыш гостей доступен с гигантской котировкой 10.0 (10%), ничья оценена в 4.40 (20%).
Верите, что белорусы отнимут очки у «карпатских ребят»? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благоприятном исходе принесет 4400 рублей.
Белорусы не проиграли румынам в двух из трех последних поединков. Поставить на Х2 можно за 3.05.
В последних пяти матчах команда Георгия Кондратьева пропускала в среднем 2.2 мяча за встречу, а в первом туре квалификации Евро-2024 Швейцария отгрузила ей пять безответных голов. В то же время Румыния в пяти предыдущих поединках забивала в среднем по два мяча. На очную игру ТБ 2.5 идет за 2.05, ТМ 2.5 — за 1.77.
Обмен голами предложен за 2.30. Обратный рынок доступен за 1.62.
Наиболее вероятный исход встречи — победа хозяев 2:0 за 5.50.
Прогноз и ставка на матч квалификации Евро-2024 Румыния — Белоруссия
Румыния в первой игре отбора на ЧЕ без проблем разобралась с Андоррой (2:0). В Лиге наций желтые хоть и заняли последнее место в группе, но по разу обыграли более мощных боснийцев и финнов.
У Белоруссии дела идут очень плохо. Команда Кондратьева не выигрывает в 15 официальных матчах. В прошлом году сборная праздновала победы только в товарищеских встречах — с Индией, Бахрейном и Сирией. В Лиге наций команда Георгия Кондратьева отдала три игры и еще три свела вничью, забив в шести матчах всего три мяча. А в последних пяти столкновениях пропускала по 2.2 гола за встречу.
Рекомендуемая ставка: победа Румынии с форой (-1) за 1.63.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|15
|3
|2
|53-10
|48
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
4
|Динамо
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|20
|10
|2
|8
|31-29
|32
|
7
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
8
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
9
|Сочи
|20
|8
|4
|8
|29-39
|28
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|20
|6
|4
|10
|27-37
|22
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|
13
|Пари НН
|20
|5
|4
|11
|23-37
|19
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
|Торпедо
|20
|2
|4
|14
|12-33
|10
|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|- : -
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4