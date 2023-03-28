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Сегодня, 16:15

Румыния — Белоруссия: где смотреть матч квалификации Евро-2024 28 марта 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча квалификации Евро-2024 Румыния — Белоруссия 28 марта 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Владислав Малкевич против Ренато Штеффена.
Фото Getty Images

28 марта Белоруссия отправится на выезд к Румынии, чтобы сыграть во втором туре квалификации Евро-2024. Встреча пройдет на Национальном стадионе Бухареста, нидерландский рефери Аллард Линдхут даст стартовый свисток в 21.45 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа I
28 мар, 21:45. National Arena (Бухарест)
Румыния
Белоруссия

Букмекерская компания PARI назвала Румынию фаворитом игры: ставка на победу «Желтых» предложена с котировкой 1.38, вероятность результата — примерно 70%. Успех гостей идет с огромным коэффициентом 10.0 (10%), ничья доступна за 4.40 (20%).

Верите, что белорусы устроят сенсацию? Ставка в 1000 рублей на выигрыш команды Георгия Кондратьева при благоприятном исходе принесет 10 000 рублей.

Белоруссия не проиграла румынам в двух из трех последних поединков. Поставить на Х2 можно за 3.05.

В последних пяти матчах сборная Георгия Кондратьева пропускала в среднем 2.2 мяча за встречу, а в первом туре квалификации Евро-2024 Швейцария отгрузила ей пять безответных голов. На игру против «Трехцветных» ТБ 2.5 идет за 2.05, ТМ 2.5 — за 1.77.

Румыния в пяти предыдущих поединках забивала в среднем по два мяча. Победа желтых с форой (-1) предложена за 1.63.

Обмен голами оценен в 2.30. Обратный рынок доступен за 1.62.

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Белоруссия не забила в четырех из семи предыдущих официальных матчей. На голевую засуху парней Кондратьева в игре с Румынией предложен коэффициент 1.77.

Наиболее вероятный исход встречи — победа хозяев 2:0 за 5.50.

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Сборная Белоруссии по футболу
Сборная Румынии по футболу
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Шотландия — Испания: прогноз на матч квалификации Евро-2024 28 марта 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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29 тур
30 тур
1.04 14:00
Динамо – Сочи
 - : -
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 - : -
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 - : -
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
2.04 19:00
Ростов – Торпедо
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
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Торпедо М

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Локомотив

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