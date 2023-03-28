28 марта Белоруссия отправится на выезд к Румынии, чтобы сыграть во втором туре квалификации Евро-2024. Встреча пройдет на Национальном стадионе Бухареста, нидерландский рефери Аллард Линдхут даст стартовый свисток в 21.45 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Букмекерская компания PARI назвала Румынию фаворитом игры: ставка на победу «Желтых» предложена с котировкой 1.38, вероятность результата — примерно 70%. Успех гостей идет с огромным коэффициентом 10.0 (10%), ничья доступна за 4.40 (20%).

Верите, что белорусы устроят сенсацию? Ставка в 1000 рублей на выигрыш команды Георгия Кондратьева при благоприятном исходе принесет 10 000 рублей.

Белоруссия не проиграла румынам в двух из трех последних поединков. Поставить на Х2 можно за 3.05.

В последних пяти матчах сборная Георгия Кондратьева пропускала в среднем 2.2 мяча за встречу, а в первом туре квалификации Евро-2024 Швейцария отгрузила ей пять безответных голов. На игру против «Трехцветных» ТБ 2.5 идет за 2.05, ТМ 2.5 — за 1.77.

Румыния в пяти предыдущих поединках забивала в среднем по два мяча. Победа желтых с форой (-1) предложена за 1.63.

Обмен голами оценен в 2.30. Обратный рынок доступен за 1.62.

Белоруссия не забила в четырех из семи предыдущих официальных матчей. На голевую засуху парней Кондратьева в игре с Румынией предложен коэффициент 1.77.

Наиболее вероятный исход встречи — победа хозяев 2:0 за 5.50.