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Сегодня, 16:15

«Ростов» — «Зенит»: где смотреть матч РПЛ 16 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Ростов» — «Зенит» 16 апреля 2023 года
Евгений Коростелев
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Клаудиньо.
Фото Global Look Press

16 апреля «Ростов» и «Зенит» встретятся в центральном матче 23-го тура чемпионата России. Игра пройдет на «Ростов Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени. Трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» с 18.40 мск. Обслужит встречу Сергей Карасев.

Россия. Премьер-лига. 23-й тур
16 апр, 19:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Зенит

Букмекерская компания Olimpbet считает, что «Зенит» окончательно закроет вопрос с чемпионством. На победу лидера РПЛ можно поставить с коэффициентом 1.58, что приблизительно 63% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.31 (23%), успех «Ростова» — за 6.21 (14%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае его осуществления принесет выплату в 4310 рублей.

«Ростов» свел вничью половину из четырех последних матчей с «Зенитом». На то, что команда Карпина не уступит, котировка — 2.49.

В шести из семи предыдущих встреч между командами прошел «верх» по голам. ТБ 2.5 идет за 1.91, ТМ 2.5 — за 1.93.

«Зенит» оформит хотя бы два забитых мяча? ИТБ2 (1.5) оценен в 1.72, ИТМ2 (1.5) — в 2.14.

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Соперники обменялись голами в четырех последних играх. Вариант «обе забьют» предложен за 1.99, «обе забьют — нет» — за 1.81.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • 1:0 в пользу «Зенита» — 6.60;

  • 2:0 — 6.66;

  • ничья 1:1 идет за 7.40.

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ФК Ростов
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«Хетафе» — «Барселона»: где смотреть матч ла лиги 16 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 0 : 0
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 3 : 1
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 0 : 2
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 1 : 2
15.04 19:00
Торпедо – Спартак
 1 : 2
16.04 14:00
Оренбург – Локомотив
 1 : 4
16.04 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
16.04 19:00
Ростов – Зенит
 - : -
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 13 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 21 1 4
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