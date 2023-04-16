16 апреля «Ростов» и «Зенит» встретятся в центральном матче 23-го тура чемпионата России. Игра пройдет на «Ростов Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени. Трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» с 18.40 мск. Обслужит встречу Сергей Карасев.

Букмекерская компания Olimpbet считает, что «Зенит» окончательно закроет вопрос с чемпионством. На победу лидера РПЛ можно поставить с коэффициентом 1.58, что приблизительно 63% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.31 (23%), успех «Ростова» — за 6.21 (14%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае его осуществления принесет выплату в 4310 рублей.

«Ростов» свел вничью половину из четырех последних матчей с «Зенитом». На то, что команда Карпина не уступит, котировка — 2.49.

В шести из семи предыдущих встреч между командами прошел «верх» по голам. ТБ 2.5 идет за 1.91, ТМ 2.5 — за 1.93.

«Зенит» оформит хотя бы два забитых мяча? ИТБ2 (1.5) оценен в 1.72, ИТМ2 (1.5) — в 2.14.

Соперники обменялись голами в четырех последних играх. Вариант «обе забьют» предложен за 1.99, «обе забьют — нет» — за 1.81.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом: