«Ростов» — «Зенит»: где смотреть матч РПЛ 16 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире
16 апреля «Ростов» и «Зенит» встретятся в центральном матче 23-го тура чемпионата России. Игра пройдет на «Ростов Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени. Трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» с 18.40 мск. Обслужит встречу Сергей Карасев.
Букмекерская компания Olimpbet считает, что «Зенит» окончательно закроет вопрос с чемпионством. На победу лидера РПЛ можно поставить с коэффициентом 1.58, что приблизительно 63% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.31 (23%), успех «Ростова» — за 6.21 (14%).
Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае его осуществления принесет выплату в 4310 рублей.
«Ростов» свел вничью половину из четырех последних матчей с «Зенитом». На то, что команда Карпина не уступит, котировка — 2.49.
В шести из семи предыдущих встреч между командами прошел «верх» по голам. ТБ 2.5 идет за 1.91, ТМ 2.5 — за 1.93.
«Зенит» оформит хотя бы два забитых мяча? ИТБ2 (1.5) оценен в 1.72, ИТМ2 (1.5) — в 2.14.
Соперники обменялись голами в четырех последних играх. Вариант «обе забьют» предложен за 1.99, «обе забьют — нет» — за 1.81.
Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|17
|3
|2
|57-11
|54
|
2
|Ростов
|22
|13
|6
|3
|40-30
|45
|
3
|Спартак
|23
|13
|6
|4
|50-28
|45
|
4
|ЦСКА
|23
|13
|5
|5
|42-21
|44
|
5
|Динамо
|23
|11
|6
|6
|42-30
|39
|
6
|Краснодар
|23
|11
|5
|7
|49-36
|38
|
7
|Ахмат
|22
|11
|3
|8
|33-29
|36
|
8
|Оренбург
|23
|10
|3
|10
|44-47
|33
|
9
|Сочи
|23
|9
|4
|10
|32-43
|31
|
10
|Локомотив
|23
|8
|4
|11
|36-40
|28
|
11
|Урал
|23
|7
|4
|12
|25-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|23
|6
|7
|10
|23-33
|25
|
13
|Пари НН
|23
|5
|4
|14
|25-47
|19
|
14
|Факел
|22
|2
|11
|9
|27-41
|17
|
15
|Химки
|23
|3
|5
|15
|19-50
|14
|
16
|Торпедо
|23
|3
|4
|16
|16-37
|13
|15.04
|14:00
|
Кр. Советов – Химки
|0 : 0
|15.04
|14:00
|
Динамо – Пари НН
|3 : 1
|15.04
|16:30
|
Сочи – Краснодар
|0 : 2
|15.04
|16:30
|
Урал – ЦСКА
|1 : 2
|15.04
|19:00
|
Торпедо – Спартак
|1 : 2
|16.04
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|1 : 4
|16.04
|16:30
|
Факел – Ахмат
|- : -
|16.04
|19:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|13
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|21
|1
|4