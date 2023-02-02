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«Ростов» — «Спартак»: прогноз на матч Зимнего кубка РПЛ 2 февраля 2023 года

Прогноз на матч Зимнего кубка РПЛ «Ростов» — «Спартак» 2 февраля 2023 года
Артемий Кутейников
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Кейта Бальде («Спартак»).
Фото Телеграм-канал «Спартака», Telegram

2 февраля стартует новый турнир с участием российских команд — товарищеский Зимний кубок РПЛ. В стартовом матче встретятся «Ростов» и «Спартак», игра пройдет в Абу-Даби на стадионе «Аль-Нахайян». Арбитр Кирилл Левников даст свисток о начале встречи в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию с 19.25 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Товарищеские матчи. Клубы.
02 февр, 19:30. Al Nahyan Stadium (Абу-Даби)
Ростов
Спартак

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают красно-белых серьезными фаворитами: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.95, вероятность — около 50%. Успех ростовчан предложен с котировкой 3.60 (26%), ничья идет за чуть большие 3.90 (24%).

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Команды встречались в этом сезоне в рамках чемпионата России: в девятом туре желто-синие оформили домашнюю победу 4:2. «Ростов» вообще неплохо справляется с москвичами: не проигрывает на протяжении трех матчей, два из которых выиграл. Поставить на то, что в предстоящей встрече в Абу-Даби команда Валерия Карпина хотя бы не проиграет, можно за 1.85.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают преимущество «Спартака»:

• ничья 1:1 идет за 7.00;

• победа красно-белых 2:1 — за 8.00;

• успех 2:0 — за 8.30.

Аналитики ожидают результативную игру: тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.15.

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Прогноз и ставка на матч Зимнего кубка РПЛ «Ростов» — «Спартак» 2 февраля 2023 года

Команды нередко играют друг с другом результативно: в восьми из последних 10 встреч во всех турнирах «Ростов» и «Спартак» обоюдно поражали ворота друг друга. Единственный матч коллективов в этом сезоне тоже завершился яркими 4:2. К тому же товарищеские игры регулярно проходят ярко: на прошлогоднем Кубке Матч Премьер только в двух из шести матчей не заходило «обе забьют».

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.61.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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