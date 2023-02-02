2 февраля стартует новый турнир с участием российских команд — товарищеский Зимний кубок РПЛ. В стартовом матче встретятся «Ростов» и «Спартак», игра пройдет в Абу-Даби на стадионе «Аль-Нахайян». Арбитр Кирилл Левников даст свисток о начале встречи в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию с 19.25 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают красно-белых серьезными фаворитами: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.95, вероятность — около 50%. Успех ростовчан предложен с котировкой 3.60 (26%), ничья идет за чуть большие 3.90 (24%).

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Команды встречались в этом сезоне в рамках чемпионата России: в девятом туре желто-синие оформили домашнюю победу 4:2. «Ростов» вообще неплохо справляется с москвичами: не проигрывает на протяжении трех матчей, два из которых выиграл. Поставить на то, что в предстоящей встрече в Абу-Даби команда Валерия Карпина хотя бы не проиграет, можно за 1.85.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают преимущество «Спартака»:

• ничья 1:1 идет за 7.00;

• победа красно-белых 2:1 — за 8.00;

• успех 2:0 — за 8.30.

Аналитики ожидают результативную игру: тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.15.

Прогноз и ставка на матч Зимнего кубка РПЛ «Ростов» — «Спартак» 2 февраля 2023 года

Команды нередко играют друг с другом результативно: в восьми из последних 10 встреч во всех турнирах «Ростов» и «Спартак» обоюдно поражали ворота друг друга. Единственный матч коллективов в этом сезоне тоже завершился яркими 4:2. К тому же товарищеские игры регулярно проходят ярко: на прошлогоднем Кубке Матч Премьер только в двух из шести матчей не заходило «обе забьют».

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.61.