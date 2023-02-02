«Ростов» — «Спартак»: прогноз на матч Зимнего кубка РПЛ 2 февраля 2023 года
2 февраля стартует новый турнир с участием российских команд — товарищеский Зимний кубок РПЛ. В стартовом матче встретятся «Ростов» и «Спартак», игра пройдет в Абу-Даби на стадионе «Аль-Нахайян». Арбитр Кирилл Левников даст свисток о начале встречи в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию с 19.25 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают красно-белых серьезными фаворитами: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.95, вероятность — около 50%. Успех ростовчан предложен с котировкой 3.60 (26%), ничья идет за чуть большие 3.90 (24%).
Верите, что победит андердог? Ставка в 1000 рублей на выигрыш «Ростова» при благоприятном исходе принесет 3600 рублей.
Команды встречались в этом сезоне в рамках чемпионата России: в девятом туре желто-синие оформили домашнюю победу 4:2. «Ростов» вообще неплохо справляется с москвичами: не проигрывает на протяжении трех матчей, два из которых выиграл. Поставить на то, что в предстоящей встрече в Абу-Даби команда Валерия Карпина хотя бы не проиграет, можно за 1.85.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают преимущество «Спартака»:
• ничья 1:1 идет за 7.00;
• победа красно-белых 2:1 — за 8.00;
• успех 2:0 — за 8.30.
Аналитики ожидают результативную игру: тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.15.
Прогноз и ставка на матч Зимнего кубка РПЛ «Ростов» — «Спартак» 2 февраля 2023 года
Команды нередко играют друг с другом результативно: в восьми из последних 10 встреч во всех турнирах «Ростов» и «Спартак» обоюдно поражали ворота друг друга. Единственный матч коллективов в этом сезоне тоже завершился яркими 4:2. К тому же товарищеские игры регулярно проходят ярко: на прошлогоднем Кубке Матч Премьер только в двух из шести матчей не заходило «обе забьют».
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.61.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2