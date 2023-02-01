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«Бетис» — «Барселона»: где смотреть матч ла лиги 1 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Бетис» — «Барселона» 1 февраля 2023 года
Евгений Коростелев
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Гави.
Фото Global Look Press

1 февраля в 17-м туре чемпионата Испании «Бетис» примет дома «Барселону». Игра состоится на стадионе «Бенито Вильямарин» и начнется в 23.00 по московскому времени. Насладиться игрой Левандовски, Педри и других футболистов в прямом эфире можно по платной подписке на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Испания. Лига 1. 17-й тур
01 февр, 23:00. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
Барселона

«Барселона» — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу каталонцев можно поставить за 1.70, что составляет приблизительно 60% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.10 (23%), успех «Бетиса» — за 5.10 (17%).

Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их выигрыша принесет выплату в 5100 рублей, а чистая прибыль составит 4100 рублей.

В недавнем матче Суперкубка Испании клуб из Севильи не позволил сине-гранатовым победить себя в основное время. 1Х в предстоящей встрече предложено взять за 2.23.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.83, ТМ 2.5 — за 2.04.

Вариант «обе забьют» можно оформить за 1.81, «обе забьют — нет» — за 2.00.

В четырех последних матчах чемпионата Испании «Барселона» забивала меньше двух мячей. ИТМ2 (1.5) идет за 2.13, ИТБ2 (1.5) — за 1.72.

На победу каталонцев хотя бы в одном тайме котировка — 1.36, на успех в обеих половинах — 4.50.

Неймар (&laquo;ПСЖ&raquo;). «Монпелье» — «ПСЖ»: Месси, Мбаппе и Неймару пора проснуться — чемпионство под угрозой!

Приятный коэффициент на ничью в первой или второй 45-минутке — 1.62.

Эксперты предполагают, что матч завершится минимальной победой «Барселоны» или ничьей 1:1 — оба варианта оценены в 7.00.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Барселона
ФК Бетис
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«Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем Форест»: прогноз на матч Кубка лиги 1 февраля 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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Александр Соболев

Спартак

 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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