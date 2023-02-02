Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 15:15

«Ювентус» — «Лацио»: где смотреть матч Кубка Италии 2 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Кубка Италии «Ювентус» — «Лацио» 2 февраля 2023 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Чиро Иммобиле.
Фото Global Look Press

2 февраля «Ювентус» в полуфинале Кубка Италии сыграет с «Лацио». Встреча пройдет на «Альянц Стэдиум» в Турине и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Обслужит матч бригада арбитров во главе с Фабио Мареской.

Италия. Кубок. 1/4 финала
02 февр, 23:00. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
Лацио

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, «Ювентус» — фаворит предстоящей встречи. Успех команды Массимо Аллегри в основное время можно взять за коэффициент 2.15, что примерно 46% вероятности исхода. Триумф «Лацио» идет за 3.70 (26%), ничья — за 3.50 (28%).

Ставка в 1000 рублей на римлян в случае их триумфа принесет выплату в 3700 рублей, а чистая прибыль составит 2700 рублей.

В первом круге «Ювентус» разбил соперника со счетом 3:0. На то, что в этот раз «Лацио» не проиграет, котировка — 1.75.

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 2.12, ТМ 2.5 — за 1.77.

Соперники обменялись голами в трех из десяти очных матчей. На «обе забьют» коэффициент — 1.92, на «обе забьют — нет» — 1.88.

На красную карточку игроку «Ювентуса» можно поставить за 6.50, на удаление футболиста «Лацио» — за 9.00.

Александр Соболев. «Ростов» — «Спартак»: Бальде и Соболев возьмут на себя результативные подвиги Промеса

Наиболее вероятный точный счет по итогам основного времени — ничья 1:1 за 6.30.

Проход «Ювентуса» в полуфинал с учетом дополнительного времени и серии пенальти доступен за 1.60, «Лацио» — за 2.43.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Лацио
ФК Ювентус
0
Читайте также
Третьяка заключили под стражу в СИЗО. Что это за Третьяк и какое отношение он имеет к хоккею
Емельяненко заявил, что не планирует проводить боксерские поединки после завершения карьеры в ММА
Актера Бориса Щербакова госпитализировали в Москве
В Казахстане вынесли на обсуждение проект о закрытии торгпредства в России
Береговая охрана Греции открыла огонь по турецкому катеру
Российский актер приехал в зону спецоперации добровольцем
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Реал» — «Валенсия»: прогноз на матч ла лиги 2 февраля 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости