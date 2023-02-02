2 февраля «Ювентус» в полуфинале Кубка Италии сыграет с «Лацио». Встреча пройдет на «Альянц Стэдиум» в Турине и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Обслужит матч бригада арбитров во главе с Фабио Мареской.

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, «Ювентус» — фаворит предстоящей встречи. Успех команды Массимо Аллегри в основное время можно взять за коэффициент 2.15, что примерно 46% вероятности исхода. Триумф «Лацио» идет за 3.70 (26%), ничья — за 3.50 (28%).

Ставка в 1000 рублей на римлян в случае их триумфа принесет выплату в 3700 рублей, а чистая прибыль составит 2700 рублей.

В первом круге «Ювентус» разбил соперника со счетом 3:0. На то, что в этот раз «Лацио» не проиграет, котировка — 1.75.

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 2.12, ТМ 2.5 — за 1.77.

Соперники обменялись голами в трех из десяти очных матчей. На «обе забьют» коэффициент — 1.92, на «обе забьют — нет» — 1.88.

На красную карточку игроку «Ювентуса» можно поставить за 6.50, на удаление футболиста «Лацио» — за 9.00.

Наиболее вероятный точный счет по итогам основного времени — ничья 1:1 за 6.30.

Проход «Ювентуса» в полуфинал с учетом дополнительного времени и серии пенальти доступен за 1.60, «Лацио» — за 2.43.