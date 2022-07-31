«Крылья Советов» — «Торпедо»: прогноз на матч РПЛ 31 июля 2022 года
31 июля в третьем туре РПЛ сыграют «Крылья Советов» и «Торпедо». Игра начнется в 17.30 по московскому времени на стадионе «Самара Арена». В прямом эфире встречу покажет сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Начало трансляции — в 17.25 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ выбрали однозначного фаворита. Поставить на победу «Крыльев» можно за 1.60, это примерно 62% вероятности. Успех «Торпедо» доступен с самой высокой котировкой 5.80 (17%). Ничья идет за 4.20 (21%).
При ставке в 1000 рублей на ничью в случае «мирного» исхода выплата составит 4200 рублей.
Ставка «гости не проиграют» оценена коэффициентом 2.43.
Можете выбрать один из вариантов форы на матч: Ф1(-1.5) за 2.46 или Ф2(+1.5) за 1.55.
Эксперты верят в результативную игру: поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.77.
Считаете, что команды огорчат друг друга? Возьмите «обе забьют» за 1.85.
Если ожидаете, что на поле будет много борьбы и стычек, можете поставить на удаление за 2.95 или на пенальти за 2.35.
Наиболее вероятный точный счет игры — победа «Крыльев» 1:0 за 7.00.
Прогноз и ставка на матч «Крылья Советов» — «Торпедо»
«Крылья Советов» мощно вступили в сезон, разбив со счетом 4:2 «Оренбург». Это даже позволило самарцам ненадолго возглавить таблицу. Впрочем, во втором туре «Зенит» быстро приземлил команду Осинькина — молодой атакующий коллектив не нанес ни одного удара в створ ворот питерцев. Так что с топами «Крыльям» тягаться пока тяжело, а вот команды вроде «Оренбурга», как показывает практика, приговорены. К сожалению для болельщиков черно-белых, у «Торпедо» шансов почти нет.
Рекомендуемая ставка: победа «Крыльев Советов» за 1.60.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|
2
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
3
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
4
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
5
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
6
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
7
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
8
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
9
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
10
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
11
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
12
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
13
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|1 : 3
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|3 : 3
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|5 : 0
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|2 : 1
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0