31 июля в третьем туре РПЛ сыграют «Крылья Советов» и «Торпедо». Игра начнется в 17.30 по московскому времени на стадионе «Самара Арена». В прямом эфире встречу покажет сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Начало трансляции — в 17.25 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ выбрали однозначного фаворита. Поставить на победу «Крыльев» можно за 1.60, это примерно 62% вероятности. Успех «Торпедо» доступен с самой высокой котировкой 5.80 (17%). Ничья идет за 4.20 (21%).

При ставке в 1000 рублей на ничью в случае «мирного» исхода выплата составит 4200 рублей.

Ставка «гости не проиграют» оценена коэффициентом 2.43.

Можете выбрать один из вариантов форы на матч: Ф1(-1.5) за 2.46 или Ф2(+1.5) за 1.55.

Эксперты верят в результативную игру: поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.77.

Считаете, что команды огорчат друг друга? Возьмите «обе забьют» за 1.85.

Если ожидаете, что на поле будет много борьбы и стычек, можете поставить на удаление за 2.95 или на пенальти за 2.35.

Наиболее вероятный точный счет игры — победа «Крыльев» 1:0 за 7.00.

Прогноз и ставка на матч «Крылья Советов» — «Торпедо»

«Крылья Советов» мощно вступили в сезон, разбив со счетом 4:2 «Оренбург». Это даже позволило самарцам ненадолго возглавить таблицу. Впрочем, во втором туре «Зенит» быстро приземлил команду Осинькина — молодой атакующий коллектив не нанес ни одного удара в створ ворот питерцев. Так что с топами «Крыльям» тягаться пока тяжело, а вот команды вроде «Оренбурга», как показывает практика, приговорены. К сожалению для болельщиков черно-белых, у «Торпедо» шансов почти нет.

Рекомендуемая ставка: победа «Крыльев Советов» за 1.60.