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«Крылья Советов» — «Торпедо»: прогноз на матч РПЛ 31 июля 2022 года

Прогноз на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Торпедо» 31 июля 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
«Крылья Советов» против «Зенита».
Фото Global Look Press

31 июля в третьем туре РПЛ сыграют «Крылья Советов» и «Торпедо». Игра начнется в 17.30 по московскому времени на стадионе «Самара Арена». В прямом эфире встречу покажет сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Начало трансляции — в 17.25 мск.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
31 июл, 17:30. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Торпедо М

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ выбрали однозначного фаворита. Поставить на победу «Крыльев» можно за 1.60, это примерно 62% вероятности. Успех «Торпедо» доступен с самой высокой котировкой 5.80 (17%). Ничья идет за 4.20 (21%).

При ставке в 1000 рублей на ничью в случае «мирного» исхода выплата составит 4200 рублей.

Ставка «гости не проиграют» оценена коэффициентом 2.43.

Можете выбрать один из вариантов форы на матч: Ф1(-1.5) за 2.46 или Ф2(+1.5) за 1.55.

Эксперты верят в результативную игру: поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.77.

Считаете, что команды огорчат друг друга? Возьмите «обе забьют» за 1.85.

Гильермо Абаскаль и&nbsp;Георгий Джикия. «Спартак» — «Оренбург»: Абаскаль замахнется на первое место в таблице РПЛ?

Если ожидаете, что на поле будет много борьбы и стычек, можете поставить на удаление за 2.95 или на пенальти за 2.35.

Наиболее вероятный точный счет игры — победа «Крыльев» 1:0 за 7.00.

Прогноз и ставка на матч «Крылья Советов» — «Торпедо»

«Крылья Советов» мощно вступили в сезон, разбив со счетом 4:2 «Оренбург». Это даже позволило самарцам ненадолго возглавить таблицу. Впрочем, во втором туре «Зенит» быстро приземлил команду Осинькина — молодой атакующий коллектив не нанес ни одного удара в створ ворот питерцев. Так что с топами «Крыльям» тягаться пока тяжело, а вот команды вроде «Оренбурга», как показывает практика, приговорены. К сожалению для болельщиков черно-белых, у «Торпедо» шансов почти нет.

Рекомендуемая ставка: победа «Крыльев Советов» за 1.60.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Торпедо (Москва)
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«Спартак» — «Оренбург»: где смотреть матч РПЛ 31 июля 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
3
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
4
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
5
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
6
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
7
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
8
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
9
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
10
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
13
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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30 тур
29.07 18:00
Урал – Краснодар
 1 : 3
30.07 15:00
Факел – Динамо
 3 : 3
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 5 : 0
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 2 : 1
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 - : -
31.07 20:00
Ростов – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 3
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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