11 ноября в очередном туре отборочного турнира к ЧМ-2022 в Катаре сборная России примет Кипр. Встреча между ними пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», начало — в 20.00. Прямую трансляцию матча покажет телеканал «Россия 1».

11.11.2021 | Россия — Кипр

Коллектив Карпина — фаворит встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу России можно за 1.16 — это около 83% вероятности. Успех Кипра оценивается коэффициентом 20.0 (5%), а ничья — 8.00 (12%).

При ставке в 1000 рублей на победу сборной Кипра можно выиграть 20 000 рублей в случае сенсационного успеха гостей.

Ф1(-2) идет за 1.92, а Ф2(+2) — за 1.95.

Тотал голов больше 2.5 можно взять за 1.64, а ТМ 2.5 — за 2.27.

Смолов — главный претендент на гол в составе сборной России. Поставить на забитый мяч в его исполнении можно с коэффициентом 2.00.

Аналитики БЕТСИТИ считают Сотириу наиболее вероятным автором гола в составе Кипра. Поставить на это событие можно за 5.50.

Вероятность пенальти в матче оценивается коэффициентом 2.60, а удаления — 4.75.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков БЕТСИТИ:

— 2:0 — коэффициент 5.00;

— 3:0 — 5.90;

— 1:0 — 6.40.