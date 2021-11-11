11 ноября в 1-м туре Кубка Карьяла встретятся сборные Финляндии и России, начало — в 19.30. Встреча пройдет в Хельсинки на стадионе «Хартвалл-Арена». Прямую трансляцию матча покажет сайт matchtv.ru.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев фаворитами матча. Шансы Финляндии победить в основное время оцениваются коэффициентом 1.93 — это около 48% вероятности. Успех сборной России доступен за 3.40 (28%), а ничья идет за 3.90 (24%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 3900 рублей в случае «мирного» исхода противостояния.

Ф1(0) идет за 1.50, а Ф2(0) — за 2.60.

Тотал голов больше 4.5 можно взять за 1.74, а ТМ 4.5 — за 2.10.

Поставить на победу России с учетом ОТ и буллитов можно за 2.50. Аналогичный исход в пользу сборной Финляндии оценивается котировкой 1.53.

Вероятность того, что сборная Финляндии отличится более двух раз, оценивается коэффициентом 1.76.

Уверены, что Россия забросит минимум три шайбы? Поставить на ИТБ2 (2.5) можно за 2.50.

Аналитики БЕТСИТИ выделили сразу трех фаворитов на гол в составе сборной Финляндии — Гранлунд, Миннинен и Пакаринен. Шансы отличиться каждого из них оцениваются коэффициентом 1.72.

Илья Сафонов и Марат Хуснутдинов — фавориты на гол в составе сборной России. Поставить на взятие ворот в исполнении каждого из них можно с одинаковым коэффициентом 1.90.