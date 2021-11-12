12 ноября в Риме на Олимпийском стадионе состоится игра европейского отбора на чемпионат мира 2022 года в Катаре. В ней примут участие Италия и Швейцария. Начнется она в 22.45, а трансляцию покажут на matchtv.ru.

Эксперты букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит команда Италии. Поставить на чемпионов Европы можно с коэффициентом 1.62 — это примерно 59% вероятности. Ничья есть за 4.00. (24%). Победа Швейцарии идет в линии за 5.40. (11%).

При ставке в 1 000 рублей на победу Швейцарии потенциальная выплата составит 5400 рублей.

Ф1(-1.5) доступна за 2.70, а Ф2(+1.5) — за 1.43.

Ставку «Швейцария не проиграет» можно взять за 2.30.

Шансы Италии забить больше одного гола оцениваются коэффициентом 1.85.

Уверены, что Швейцария сумеет также отличиться больше одного раза в матче? ИТБ2 (1.5) доступен за 4.40.

Аналитики БЕТСИТИ считают счет 1:0 в пользу Италии наиболее вероятным. На него можно поставить за 5.50.