«Манчестер Сити» — «Флуминенсе»: прогноз на матч Клубного чемпионата мира 22 декабря 2023 года
22 декабря «Манчестер Сити» сразится за титул клубных чемпионов мира. В решающем матче команда Пепа Гвардиолы встретится с бразильским «Флуминенсе». Матч пройдет в Саудовской Аравии на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» и начнется в 21.00 по московскому времени. В прямом эфире его покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2». Трансляция начнется в 20.40 мск. Главный арбитр — Шимон Марчиняк из Польши.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Манчестер Сити» безоговорочным фаворитом встречи. Победа английского клуба оценена коэффициентом 1.31, это приблизительно 76% вероятности исхода. Ничья идет за 5.54 (18%), триумф «Флуминенсе» — за 9.75 (6%).
Если верите, что победители Кубка Либертадорес не уступят в основное время, возьмите Х2 за 3.43.
В шести из семи предыдущих встреч «Манчестер Сити» во всех турнирах сыграл «верх». Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.64, ТМ 2.5 — в 2.28.
Вариант «обе забьют» идет за 2.10, «обе забьют — нет» — за 1.73.
На то, что «горожане» забьют минимум трижды, коэффициент — 2.09. На хотя бы один гол «Большого Флу» — 1.90.
Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Флуминенсе»
Финал — это всегда важное событие, где игроки должны быть серьезными на 100% на протяжении всей встречи. Однако предстоящий матч вряд ли станет таким. «Манчестер Сити» намного сильнее, и докажет это примерно в первый час игры, а в оставшееся время команды будут «играться» и показывать шоу — недаром одна из команд представляет Бразилию. «Горожане», которые в принципе не блещут в обороне в последние месяцы, наверняка позволят сопернику забить и подсластят ему горечь поражения.
Рекомендуемая ставка: «Флуминенсе» забьет за 1.90.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5