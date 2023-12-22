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«Манчестер Сити» — «Флуминенсе»: прогноз на матч Клубного чемпионата мира 22 декабря 2023 года

Прогноз на матч Клубного чемпионата мира «Манчестер Сити» — «Флуминенсе» 22 декабря 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Джек Грилиш и Бернарду Силва.
Фото Global Look Press

22 декабря «Манчестер Сити» сразится за титул клубных чемпионов мира. В решающем матче команда Пепа Гвардиолы встретится с бразильским «Флуминенсе». Матч пройдет в Саудовской Аравии на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» и начнется в 21.00 по московскому времени. В прямом эфире его покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2». Трансляция начнется в 20.40 мск. Главный арбитр — Шимон Марчиняк из Польши.

Клубный ЧМ. Финал
22 дек, 21:00. King Abdullah Sports City (Джедда)
Манчестер Сити
Флуминенсе

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Манчестер Сити» безоговорочным фаворитом встречи. Победа английского клуба оценена коэффициентом 1.31, это приблизительно 76% вероятности исхода. Ничья идет за 5.54 (18%), триумф «Флуминенсе» — за 9.75 (6%).

Если верите, что победители Кубка Либертадорес не уступят в основное время, возьмите Х2 за 3.43.

В шести из семи предыдущих встреч «Манчестер Сити» во всех турнирах сыграл «верх». Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.64, ТМ 2.5 — в 2.28.

Вариант «обе забьют» идет за 2.10, «обе забьют — нет» — за 1.73.

На то, что «горожане» забьют минимум трижды, коэффициент — 2.09. На хотя бы один гол «Большого Флу» — 1.90.

Конор Галлахер (&laquo;Челси&raquo;). Переживающий перестройку «Челси» — идеальный клиент для «Вулвз». На «Молинью» уже казнили «Сити» и «Тоттенхэм»

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Флуминенсе»

Финал — это всегда важное событие, где игроки должны быть серьезными на 100% на протяжении всей встречи. Однако предстоящий матч вряд ли станет таким. «Манчестер Сити» намного сильнее, и докажет это примерно в первый час игры, а в оставшееся время команды будут «играться» и показывать шоу — недаром одна из команд представляет Бразилию. «Горожане», которые в принципе не блещут в обороне в последние месяцы, наверняка позволят сопернику забить и подсластят ему горечь поражения.

Рекомендуемая ставка: «Флуминенсе» забьет за 1.90.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Манчестер Сити
ФК Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
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 - : -
2.03 00:00
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 8
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