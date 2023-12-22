22 декабря «Манчестер Сити» сразится за титул клубных чемпионов мира. В решающем матче команда Пепа Гвардиолы встретится с бразильским «Флуминенсе». Матч пройдет в Саудовской Аравии на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» и начнется в 21.00 по московскому времени. В прямом эфире его покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2». Трансляция начнется в 20.40 мск. Главный арбитр — Шимон Марчиняк из Польши.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Манчестер Сити» безоговорочным фаворитом встречи. Победа английского клуба оценена коэффициентом 1.31, это приблизительно 76% вероятности исхода. Ничья идет за 5.54 (18%), триумф «Флуминенсе» — за 9.75 (6%).

Если верите, что победители Кубка Либертадорес не уступят в основное время, возьмите Х2 за 3.43.

В шести из семи предыдущих встреч «Манчестер Сити» во всех турнирах сыграл «верх». Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.64, ТМ 2.5 — в 2.28.

Вариант «обе забьют» идет за 2.10, «обе забьют — нет» — за 1.73.

На то, что «горожане» забьют минимум трижды, коэффициент — 2.09. На хотя бы один гол «Большого Флу» — 1.90.

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Флуминенсе»

Финал — это всегда важное событие, где игроки должны быть серьезными на 100% на протяжении всей встречи. Однако предстоящий матч вряд ли станет таким. «Манчестер Сити» намного сильнее, и докажет это примерно в первый час игры, а в оставшееся время команды будут «играться» и показывать шоу — недаром одна из команд представляет Бразилию. «Горожане», которые в принципе не блещут в обороне в последние месяцы, наверняка позволят сопернику забить и подсластят ему горечь поражения.

Рекомендуемая ставка: «Флуминенсе» забьет за 1.90.

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