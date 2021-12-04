4 декабря 2021 года в 16-м туре итальянской серии А «Рома» примет «Интер». Встреча между ними состоится в Риме на стадионе «Олимпико», начало — в 20:00. Прямую трансляцию покажет «Матч! Футбол 1».

Команда Симоне Индзаги — фаворит встречи, по мнению аналитического отдела легальной букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на «Интер» можно за 1.98 — это примерно 49% вероятности. Шансы «Ромы» победить оцениваются коэффициентом 3.80 (25%), а ничья в матче — 3.70 (26%).

При ставке в 1 000 рублей на победу «Интера» потенциальная выплата составит 1 980 рублей, а прибыль — 980 рублей.

Ф1(0) идет за 2.85, а Ф2(0) — за 1.46.

Кроме того, вы можете поставить на один из многих вариантов тотала голов — например:

· тотал больше 2.5 идет за 1.67, а ТМ 2.5 — за 2.30;

· тотал больше 3 идет за 2.05, а ТМ 3 — за 1.77;

· тотал больше 3.5 идет за 2.60, а ТМ 3 — за 1.49;

· тотал больше 4 идет за 3.80, а ТМ 4 — за 1.26;

· тотал больше 4.5 идет за 4.70, а ТМ 4.5 — за 1.19.

Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.61. Противоположный исход доступен за 2.32.

Шансы «Ромы» отличиться минимум дважды оцениваются коэффициентом 2.60.

Уверены, что «Интер» забьет более гола? ИТБ2 (1.5) можно взять за 1.76.

Аналитики БЕТСИТИ считают наиболее вероятным счетом матча 1:1 — коэффициент 7.30.