«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»: где смотреть матч АПЛ 4 декабря 2021 года
4 декабря состоится матч 15-го тура АПЛ. В нем сыграют «Вулверхэмптон» и «Ливерпуль». Матч пройдет в Вулверхэмптоне на стадионе «Молинью» и начнется в 18:00. Трансляцию покажет сервис Okko. «Спорт-Экспресс» подготовил прогноз на эту игру. Время выбрать правильную ставку.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ — официального партнера «Ливерпуля» в России — считают команду Клоппа фаворитом игры. На успех мерсисайдцев можно поставить с котировкой 1.43 — это примерно 47% вероятности. Ничью есть вариант взять за 4.90 (27%), а успех «Вулверхэмптона» (26%) есть за 7.50.
Ф1(+1.5) доступна за 1.69, а Ф2(-1.5) — за 2.17.
При ставке в 1 000 рублей на победу «волков» потенциальная выплата составит 7 500.
Ставка «Вулверхэмптон» не проиграет" есть в линии за 3.00.
Пенальти в этом матче можно взять за 6.35. Удаление идет за 3.20.
Удаление и пенальти возможны за 11.00.
Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 1.70. Тотал меньше 2.5 можно взять за 2.23.
· ТМ 1.5 — 4.40;
· обе забьют: нет — 1.90;
· точный счет: 0:0 — 15.5.
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