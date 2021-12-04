4 декабря состоится матч 15-го тура АПЛ. В нем сыграют «Вулверхэмптон» и «Ливерпуль». Матч пройдет в Вулверхэмптоне на стадионе «Молинью» и начнется в 18:00. Трансляцию покажет сервис Okko. «Спорт-Экспресс» подготовил прогноз на эту игру. Время выбрать правильную ставку.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ — официального партнера «Ливерпуля» в России — считают команду Клоппа фаворитом игры. На успех мерсисайдцев можно поставить с котировкой 1.43 — это примерно 47% вероятности. Ничью есть вариант взять за 4.90 (27%), а успех «Вулверхэмптона» (26%) есть за 7.50.

Ф1(+1.5) доступна за 1.69, а Ф2(-1.5) — за 2.17.

При ставке в 1 000 рублей на победу «волков» потенциальная выплата составит 7 500.

Ставка «Вулверхэмптон» не проиграет" есть в линии за 3.00.

Пенальти в этом матче можно взять за 6.35. Удаление идет за 3.20.

Удаление и пенальти возможны за 11.00.

Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 1.70. Тотал меньше 2.5 можно взять за 2.23.

· ТМ 1.5 — 4.40;

· обе забьют: нет — 1.90;

· точный счет: 0:0 — 15.5.