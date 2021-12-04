4 декабря 2021 года в 16-м туре испанской Примеры мадридский «Реал» отправится в гости к «Реал Сосьедаду». Матч между ними состоится в Сан-Себастьяне на стадионе «Реале Арена». Начало — в 23:00. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на онлайн-платформе Okko. Эфир стартует в 22:30.

Команда Карло Анчелотти — фаворит встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на «Реал» можно за 2.16 — это порядка 45% вероятности. Шансы «Реал Сосьедад» на победу оцениваются коэффициентом 3.30 (29%), а на ничью — 3.70 (26%).

При ставке в 1 000 рублей на «Реал» можно выиграть 2 160 рублей в случае успеха мадридцев.

Ф1(0) можно взять за 2.43, а Ф2(0) — за 1.60.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 1.90, а ТМ 2.5 — за 1.96.

Сделать ставку на то, что обе команды забьют, можно за 1.75. Противоположный исход можно взять за 2.08.

Шансы «Реал Сосьедад» отличиться более одного раза оцениваются котировкой 2.70.

Уверены, что «Реал» отличится минимум дважды? ИТ2Б (1.5) идет за 2.07.

Ждете, что счет в матче будет открыт быстро? Сделать ставку на гол с 1-й по 15-ю минуту можно с коэффициентом 3.30.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков БЕТСИТИ:

· 1:1 — коэффициент 6.50

· 0:1 — 7.70

· 1:2 — 8.50