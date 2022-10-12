«Рейнджерс» — «Ливерпуль»: прогноз на матч Лиги чемпионов 12 октября 2022 года
12 октября в Лиге чемпионов состоится матч четвертого тура, в котором «Рейнджерс» примет «Ливерпуль». Игра состоится на стадионе «Айброкс» в Глазго и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1» начиная с 21.45 мск. Встречу обслужит арбитр из Словении Славко Винчич.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают абсолютным фаворитом «Ливерпуль». На его победу можно поставить с коэффициентом 1.38, вероятность исхода — приблизительно 72%. Ничья доступна за 5.50 (18%), а успех «Рейнджерс» — за огромные 8.50 (10%).
Ставка в 1000 рублей на триумф хозяев принесет выплату в 8500 рублей, чистая прибыль при этом составит 7500 рублей.
«Ливерпуль» убедительно победил в первом матче — 2:0. На то, что шотландцы не проиграют на этот раз, коэффициент — 3.20.
Вариант «хозяева не проиграют с форой (0)» идет за 3.20.
Тотал больше 2.5 мяча доступен за небольшие 1.42, ТМ 2.5 — за 2.85.
Обмен голами не случился в предыдущем матче — «Рейнджерс» не был активен и нанес всего два удара в створ. На «обе забьют» котировка — 1.67, на обратный исход — 2.20.
Если вам кажется, что в игре будет пенальти, возьмите его за 2.40, удаление — за 4.00, комбо этих событий — за 8.00.
Наиболее вероятный точный счет говорит о превосходстве «Ливерпуля» — 2:0 идет за 8.00.
Прогноз и ставка на матч «Рейнджерс» — «Ливерпуль»
«Ливерпуль» в этом сезоне еще не выиграл ни одного выездного матча — две ничьи и три поражения. При этом красные забили в этих встречах шесть мячей — в четырех играх из пяти. А еще они победили «Рейнджерс» в домашней встрече — 2:0.
Вряд ли за неделю что-то изменится, так что команда Юргена Клоппа, несмотря на неудачи в гостях, должна наконец взять три очка и продолжить борьбу за лидерство в группе.
Рекомендуемая ставка: Х2 и ТБ 2.5 за 1.62.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|3
|0
|33-5
|30
|
2
|Ростов
|12
|7
|4
|1
|23-17
|25
|
3
|Спартак
|12
|8
|1
|3
|29-14
|25
|
4
|ЦСКА
|12
|7
|3
|2
|24-11
|24
|
5
|Краснодар
|12
|6
|3
|3
|23-17
|21
|
6
|Сочи
|12
|6
|2
|4
|22-20
|20
|
7
|Оренбург
|12
|6
|0
|6
|20-28
|18
|
8
|Ахмат
|12
|5
|2
|5
|18-19
|17
|
9
|Динамо
|12
|4
|5
|3
|18-14
|17
|
10
|Н. Новгород
|12
|3
|4
|5
|17-20
|13
|
11
|Кр. Советов
|12
|2
|5
|5
|12-19
|11
|
12
|Урал
|12
|3
|1
|8
|11-22
|10
|
13
|Факел
|12
|1
|7
|4
|16-23
|10
|
14
|Локомотив
|12
|2
|3
|7
|15-26
|9
|
15
|Химки
|12
|2
|2
|8
|13-23
|8
|
16
|Торпедо
|12
|1
|3
|8
|7-23
|6
|14.10
|19:30
|
Ростов – Урал
|- : -
|15.10
|14:00
|
Торпедо – Локомотив
|- : -
|15.10
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|15.10
|16:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|15.10
|19:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|16.10
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|16.10
|16:30
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|16.10
|20:00
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|8
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|11
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Марк Мампасси
Локомотив
|7
|1
|1