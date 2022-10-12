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12 октября, 13:15

«Рейнджерс» — «Ливерпуль»: прогноз на матч Лиги чемпионов 12 октября 2022 года

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Рейнджерс» — «Ливерпуль» 12 октября 2022 года
Читать «СЭ» в
Дарвин Нуньес («Ливерпуль»).
Фото Global Look Press

12 октября в Лиге чемпионов состоится матч четвертого тура, в котором «Рейнджерс» примет «Ливерпуль». Игра состоится на стадионе «Айброкс» в Глазго и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1» начиная с 21.45 мск. Встречу обслужит арбитр из Словении Славко Винчич.

Лига чемпионов. Группа A
12 окт, 22:00. Ibrox Stadium (Глазго)
Рейнджерс
1:7
Ливерпуль

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают абсолютным фаворитом «Ливерпуль». На его победу можно поставить с коэффициентом 1.38, вероятность исхода — приблизительно 72%. Ничья доступна за 5.50 (18%), а успех «Рейнджерс» — за огромные 8.50 (10%).

Ставка в 1000 рублей на триумф хозяев принесет выплату в 8500 рублей, чистая прибыль при этом составит 7500 рублей.

«Ливерпуль» убедительно победил в первом матче — 2:0. На то, что шотландцы не проиграют на этот раз, коэффициент — 3.20.

Вариант «хозяева не проиграют с форой (0)» идет за 3.20.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за небольшие 1.42, ТМ 2.5 — за 2.85.

Обмен голами не случился в предыдущем матче — «Рейнджерс» не был активен и нанес всего два удара в створ. На «обе забьют» котировка — 1.67, на обратный исход — 2.20.

Если вам кажется, что в игре будет пенальти, возьмите его за 2.40, удаление — за 4.00, комбо этих событий — за 8.00.

Наиболее вероятный точный счет говорит о превосходстве «Ливерпуля» — 2:0 идет за 8.00.

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Прогноз и ставка на матч «Рейнджерс» — «Ливерпуль»

«Ливерпуль» в этом сезоне еще не выиграл ни одного выездного матча — две ничьи и три поражения. При этом красные забили в этих встречах шесть мячей — в четырех играх из пяти. А еще они победили «Рейнджерс» в домашней встрече — 2:0.

Вряд ли за неделю что-то изменится, так что команда Юргена Клоппа, несмотря на неудачи в гостях, должна наконец взять три очка и продолжить борьбу за лидерство в группе.

Рекомендуемая ставка: Х2 и ТБ 2.5 за 1.62.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Ливерпуль
ФК Рейнджерс
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 12 7 4 1 23-17 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
12
 Урал 12 3 1 8 11-22 10
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
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14.10 19:30
Ростов – Урал
 - : -
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 - : -
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
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Спартак

 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 8
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
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Зенит

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Квинси Промес

Спартак

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И К Ж
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Локомотив

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Торпедо М

 6 1 2
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Локомотив

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