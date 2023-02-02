«Реал» — «Валенсия»: прогноз на матч ла лиги 2 февраля 2023 года
2 февраля «Реал» и «Валенсия» встретятся уже во второй раз в этом календарном году: 11 января они играли в полуфинале Суперкубка Испании, теперь — в чемпионате. Предстоящий матч пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу», стартовый свисток арбитра Хавьера Альберола Рохаса прозвучит в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу команды Карло Анчелотти можно с коэффициентом 1.41, что составляет примерно 70% вероятности. Успех «летучих мышей» предложен с котировкой 7.80 (13%) — это самый маловероятный исход встречи. Ничья идет за 5.30 (17%).
Думаете, что команды не выявят победителя? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае выигрыша принесет 5300 рублей.
Команды совсем недавно встречались в полуфинале Суперкубка Испании: в основное время сыграли вничью 1:1, а «бланкос» обыграли соперника только в серии пенальти. Считаете, что «Валенсия» и в предстоящем матче как минимум не уступит? Этот рынок оценен в 3.10.
Правда, три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи включили только победы хозяев:
• успех 2:0 идет за 6.90;
• 1:0 — за 7.70;
• победа 261— за 8.00.
Аналитики ожидают результативный матч: тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.62, ТМ 2.5 — за 2.40.
Прогноз и ставка на матч ла лиги «Реал» — «Валенсия» 2 февраля 2023 года
Перед матчем с мадридцами «летучие мыши» уволили главного тренера — Дженнаро Гаттузо. Команда находится в вялой форме: одержала лишь три победы в последних 14 играх во всех турнирах, в которых проиграла семь раз. «Реал» же непобедим на протяжении четырех матчей, в которых добыл три победы. Также «бланкос» немало забивают: в среднем по сезону заколачивают 2.13 гола за игру.
Рекомендуемая ставка: Ф1(-1) за 1.62.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2