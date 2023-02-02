2 февраля «Реал» и «Валенсия» встретятся уже во второй раз в этом календарном году: 11 января они играли в полуфинале Суперкубка Испании, теперь — в чемпионате. Предстоящий матч пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу», стартовый свисток арбитра Хавьера Альберола Рохаса прозвучит в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу команды Карло Анчелотти можно с коэффициентом 1.41, что составляет примерно 70% вероятности. Успех «летучих мышей» предложен с котировкой 7.80 (13%) — это самый маловероятный исход встречи. Ничья идет за 5.30 (17%).

Думаете, что команды не выявят победителя? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае выигрыша принесет 5300 рублей.

Команды совсем недавно встречались в полуфинале Суперкубка Испании: в основное время сыграли вничью 1:1, а «бланкос» обыграли соперника только в серии пенальти. Считаете, что «Валенсия» и в предстоящем матче как минимум не уступит? Этот рынок оценен в 3.10.

Правда, три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи включили только победы хозяев:

• успех 2:0 идет за 6.90;

• 1:0 — за 7.70;

• победа 261— за 8.00.

Аналитики ожидают результативный матч: тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.62, ТМ 2.5 — за 2.40.

Прогноз и ставка на матч ла лиги «Реал» — «Валенсия» 2 февраля 2023 года

Перед матчем с мадридцами «летучие мыши» уволили главного тренера — Дженнаро Гаттузо. Команда находится в вялой форме: одержала лишь три победы в последних 14 играх во всех турнирах, в которых проиграла семь раз. «Реал» же непобедим на протяжении четырех матчей, в которых добыл три победы. Также «бланкос» немало забивают: в среднем по сезону заколачивают 2.13 гола за игру.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1) за 1.62.