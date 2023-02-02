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«Реал» — «Валенсия»: прогноз на матч ла лиги 2 февраля 2023 года

Прогноз на матч ла лиги «Реал» — «Валенсия» 2 февраля 2023 года
Артемий Кутейников
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Антонио Рюдигер («Реал»).
Фото Global Look Press

2 февраля «Реал» и «Валенсия» встретятся уже во второй раз в этом календарном году: 11 января они играли в полуфинале Суперкубка Испании, теперь — в чемпионате. Предстоящий матч пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу», стартовый свисток арбитра Хавьера Альберола Рохаса прозвучит в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Испания. Лига 1. 17-й тур
02 февр, 23:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Валенсия

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу команды Карло Анчелотти можно с коэффициентом 1.41, что составляет примерно 70% вероятности. Успех «летучих мышей» предложен с котировкой 7.80 (13%) — это самый маловероятный исход встречи. Ничья идет за 5.30 (17%).

Думаете, что команды не выявят победителя? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае выигрыша принесет 5300 рублей.

Команды совсем недавно встречались в полуфинале Суперкубка Испании: в основное время сыграли вничью 1:1, а «бланкос» обыграли соперника только в серии пенальти. Считаете, что «Валенсия» и в предстоящем матче как минимум не уступит? Этот рынок оценен в 3.10.

Правда, три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи включили только победы хозяев:

• успех 2:0 идет за 6.90;

• 1:0 — за 7.70;

• победа 261— за 8.00.

Аналитики ожидают результативный матч: тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.62, ТМ 2.5 — за 2.40.

Карим Бензема. «Реал» — «Валенсия»: Бензема и Винисиус определят исход встречи

Прогноз и ставка на матч ла лиги «Реал» — «Валенсия» 2 февраля 2023 года

Перед матчем с мадридцами «летучие мыши» уволили главного тренера — Дженнаро Гаттузо. Команда находится в вялой форме: одержала лишь три победы в последних 14 играх во всех турнирах, в которых проиграла семь раз. «Реал» же непобедим на протяжении четырех матчей, в которых добыл три победы. Также «бланкос» немало забивают: в среднем по сезону заколачивают 2.13 гола за игру.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1) за 1.62.

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«Ростов» — «Спартак»: прогноз на матч Зимнего кубка РПЛ 2 февраля 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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