«Реал Сосьедад» — «Кадис»: прогноз на матч ла лиги 15 марта 2024 года
В 29-м туре чемпионата Испании «Реал Сосьедад» встретится с одним из аутсайдеров турнира — «Кадисом». Игра пройдет 15 марта на «Реале Арене» в Сан-Себастьяне, стартовый свисток арбитра Сесара Сото Градо прозвучит в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-сервис «Okko Спорт».
По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, хозяева — однозначные фавориты: поставить на них можно с коэффициентом 1.49, что составляет примерно 66% вероятности. Выигрыш «Кадиса» доступен за 8.00 (11%), даже ничья предложена за меньшие 4.10 (23%).
Вероятность того, что гости не уступят в предстоящем матче, оценена в 2.71.
Три наиболее возможных, по оценкам букмекеров, исхода поединка выглядят следующим образом:
• 1:0 — за 4.20;
• 2:0 — за 4.90;
• 0:0 — за 7.00.
Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.34, ТМ 2.5 — за 1.58.
Рынок на обмен результативными ударами идет за 2.57, обратный вариант доступен за 1.47.
Прогноз и ставка на матч «Реал Сосьедад» — «Кадис»
В последних трех очных встречах оппоненты выстрадали лишь один забитый мяч — в августе 2022-го баски добыли минимальную победу. «Кадис» же не может пробить сан-себастьянцев уже на протяжении пяти матчей, три из которых завершились сухими победами «Реала». Вероятно, и в предстоящей игре у андалусийцев не получится отличиться — они забили меньше всех в ла лиге (20). В то время как «Сосьедад» демонстрирует достаточно надежную игру в обороне: меньше (31) в чемпионате пропустили только «Реал» (18) и «Атлетик» (26).
Рекомендуемая ставка: забьет только «Реал Сосьедад» за 2.00.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|12
|4
|4
|39-18
|40
|
2
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
3
|Динамо
|20
|10
|8
|2
|33-23
|38
|
4
|ЦСКА
|20
|8
|8
|4
|34-25
|32
|
5
|Локомотив
|20
|8
|8
|4
|32-27
|32
|
6
|Спартак
|20
|9
|4
|7
|27-26
|31
|
7
|Рубин
|20
|8
|5
|7
|18-23
|29
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|36-31
|29
|
9
|Пари НН
|20
|8
|4
|8
|17-17
|28
|
10
|Ростов
|20
|7
|6
|7
|28-30
|27
|
11
|Факел
|20
|6
|7
|7
|18-20
|25
|
12
|Ахмат
|20
|5
|5
|10
|19-25
|20
|
13
|Урал
|20
|5
|4
|11
|19-33
|19
|
14
|Оренбург
|20
|4
|7
|9
|21-29
|19
|
15
|Балтика
|20
|3
|5
|12
|12-25
|14
|
16
|Сочи
|20
|3
|4
|13
|19-33
|13
|29.03
|19:30
|
Динамо – Ростов
|- : -
|30.03
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|30.03
|16:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|30.03
|17:30
|
Балтика – Пари НН
|- : -
|30.03
|19:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|31.03
|14:00
|
Факел – Оренбург
|- : -
|31.03
|16:30
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|31.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|17
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|17
|1
|5