В 29-м туре чемпионата Испании «Реал Сосьедад» встретится с одним из аутсайдеров турнира — «Кадисом». Игра пройдет 15 марта на «Реале Арене» в Сан-Себастьяне, стартовый свисток арбитра Сесара Сото Градо прозвучит в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-сервис «Okko Спорт».

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, хозяева — однозначные фавориты: поставить на них можно с коэффициентом 1.49, что составляет примерно 66% вероятности. Выигрыш «Кадиса» доступен за 8.00 (11%), даже ничья предложена за меньшие 4.10 (23%).

Вероятность того, что гости не уступят в предстоящем матче, оценена в 2.71.

Три наиболее возможных, по оценкам букмекеров, исхода поединка выглядят следующим образом:

• 1:0 — за 4.20;

• 2:0 — за 4.90;

• 0:0 — за 7.00.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.34, ТМ 2.5 — за 1.58.

Рынок на обмен результативными ударами идет за 2.57, обратный вариант доступен за 1.47.

Прогноз и ставка на матч «Реал Сосьедад» — «Кадис»

В последних трех очных встречах оппоненты выстрадали лишь один забитый мяч — в августе 2022-го баски добыли минимальную победу. «Кадис» же не может пробить сан-себастьянцев уже на протяжении пяти матчей, три из которых завершились сухими победами «Реала». Вероятно, и в предстоящей игре у андалусийцев не получится отличиться — они забили меньше всех в ла лиге (20). В то время как «Сосьедад» демонстрирует достаточно надежную игру в обороне: меньше (31) в чемпионате пропустили только «Реал» (18) и «Атлетик» (26).

Рекомендуемая ставка: забьет только «Реал Сосьедад» за 2.00.

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