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14 марта, 16:15

«Байер» — «Карабах»: где смотреть матч Лиги Европы 14 марта 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги Европы «Байер» — «Карабах» 14 марта 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Андрей Лунев.
Фото Getty Images

14 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Байер» сыграет дома с «Карабахом». Встреча на «Бай-Арене» начнется в 23.00 по московскому времени, прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru, телеканале «Матч! Футбол 3» и на онлайн-платформе «Кинопоиск». Главный арбитр — Энтони Тэйлор из Англии. В первом матче «Байер» с трудом ушел от поражения — 2:2.

Лига Европы. 1/8 финала
14 мар, 23:00. BayArena (Леверкузен)
Байер
3:2
Карабах

На победу «Байера» в букмекерской компании Winline можно поставить с коэффициентом 1.18, вероятность этого исхода — примерно 85%. Триумф «Карабаха» в основное время котируется за 15.0 (2%), ничья — за 8.00 (13%).

Наиболее реальный вариант — выигрыш немецкого клуба с разницей в три и более мяча за 2.11.

При этом на то, что гости снова не уступят, котировка — 5.22.

ТБ 2.5 можно оформить за 1.36, ТМ 2.5 — за 3.00. Обмен голами доступен за 2.00, условие «обе забьют — нет» — за 1.81.

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Ф1(-4.5) по угловым идет за 2.18, Ф2(+4.5) — за 1.58. В первом матче немцы превзошли соперника на пять корнеров.

Проход «Байера» в следующий раунд предложен за 1.07, «Карабаха» — за 8.60.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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