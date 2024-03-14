«Байер» — «Карабах»: где смотреть матч Лиги Европы 14 марта 2024 года онлайн в прямом эфире
14 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Байер» сыграет дома с «Карабахом». Встреча на «Бай-Арене» начнется в 23.00 по московскому времени, прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru, телеканале «Матч! Футбол 3» и на онлайн-платформе «Кинопоиск». Главный арбитр — Энтони Тэйлор из Англии. В первом матче «Байер» с трудом ушел от поражения — 2:2.
На победу «Байера» в букмекерской компании Winline можно поставить с коэффициентом 1.18, вероятность этого исхода — примерно 85%. Триумф «Карабаха» в основное время котируется за 15.0 (2%), ничья — за 8.00 (13%).
Наиболее реальный вариант — выигрыш немецкого клуба с разницей в три и более мяча за 2.11.
При этом на то, что гости снова не уступят, котировка — 5.22.
ТБ 2.5 можно оформить за 1.36, ТМ 2.5 — за 3.00. Обмен голами доступен за 2.00, условие «обе забьют — нет» — за 1.81.
Ф1(-4.5) по угловым идет за 2.18, Ф2(+4.5) — за 1.58. В первом матче немцы превзошли соперника на пять корнеров.
Проход «Байера» в следующий раунд предложен за 1.07, «Карабаха» — за 8.60.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|12
|4
|4
|39-18
|40
|
2
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
3
|Динамо
|20
|10
|8
|2
|33-23
|38
|
4
|ЦСКА
|20
|8
|8
|4
|34-25
|32
|
5
|Локомотив
|20
|8
|8
|4
|32-27
|32
|
6
|Спартак
|20
|9
|4
|7
|27-26
|31
|
7
|Рубин
|20
|8
|5
|7
|18-23
|29
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|36-31
|29
|
9
|Пари НН
|20
|8
|4
|8
|17-17
|28
|
10
|Ростов
|20
|7
|6
|7
|28-30
|27
|
11
|Факел
|20
|6
|7
|7
|18-20
|25
|
12
|Ахмат
|20
|5
|5
|10
|19-25
|20
|
13
|Урал
|20
|5
|4
|11
|19-33
|19
|
14
|Оренбург
|20
|4
|7
|9
|21-29
|19
|
15
|Балтика
|20
|3
|5
|12
|12-25
|14
|
16
|Сочи
|20
|3
|4
|13
|19-33
|13
|29.03
|19:30
|
Динамо – Ростов
|- : -
|30.03
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|30.03
|16:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|30.03
|17:30
|
Балтика – Пари НН
|- : -
|30.03
|19:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|31.03
|14:00
|
Факел – Оренбург
|- : -
|31.03
|16:30
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|31.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|17
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|17
|1
|5