«Реал Сосьедад» Арсена Захаряна в 29-м туре ла лиги примет 18-ю команду чемпионата «Кадис». Матч состоится 15 марта на «Реале Арене» в Сан-Себастьяне и начнется в 23.00 по московскому времени. Главный арбитр — Сесар Сото Градо. Прямую трансляцию покажет онлайн-сервис «Okko Спорт».

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу басков можно с коэффициентом 1.49, что приблизительно 66% вероятности. Успех «Кадиса» предложен с котировкой 8.00 (11%), ничья идет за 4.10 (23%).

Вероятность того, что гости не уступят в предстоящем матче, оценена в 2.71.

Три наиболее очевидных, по оценкам букмекеров, исхода поединка выглядят следующим образом:

• 1:0 — за 4.20;

• 2:0 — за 4.90;

• 0:0 — за 7.00.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.34, ТМ 2.5 — за 1.58.

Рынок на обмен результативными атаками идет за 2.57, обратный вариант доступен за 1.47.

Комбинированный вариант ТМ 2.5 и «обе забьют — нет» оценен в 1.74.

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