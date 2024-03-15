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15 марта, 14:15

«Реал Сосьедад» — «Кадис»: где смотреть матч ла лиги 15 марта 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Реал Сосьедад» — «Кадис» 15 марта 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Такефуса Кубо («Реал Сосьедад»).
Фото Global Look Press

«Реал Сосьедад» Арсена Захаряна в 29-м туре ла лиги примет 18-ю команду чемпионата «Кадис». Матч состоится 15 марта на «Реале Арене» в Сан-Себастьяне и начнется в 23.00 по московскому времени. Главный арбитр — Сесар Сото Градо. Прямую трансляцию покажет онлайн-сервис «Okko Спорт».

Испания. Ла Лига. 29-й тур
15 мар, 23:00. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
2:0
Кадис

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу басков можно с коэффициентом 1.49, что приблизительно 66% вероятности. Успех «Кадиса» предложен с котировкой 8.00 (11%), ничья идет за 4.10 (23%).

Вероятность того, что гости не уступят в предстоящем матче, оценена в 2.71.

Три наиболее очевидных, по оценкам букмекеров, исхода поединка выглядят следующим образом:

• 1:0 — за 4.20;

• 2:0 — за 4.90;

• 0:0 — за 7.00.

Игроки &laquo;Реал Сосьедада&raquo;. «Реал Сосьедад» — «Кадис»: прогноз на матч ла лиги 15 марта 2024 года

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.34, ТМ 2.5 — за 1.58.

Рынок на обмен результативными атаками идет за 2.57, обратный вариант доступен за 1.47.

Комбинированный вариант ТМ 2.5 и «обе забьют — нет» оценен в 1.74.

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«Реал Сосьедад» — «Кадис»: прогноз на матч ла лиги 15 марта 2024 года

«ДоброFON» направит 7,5 млн рублей на приобретение оборудования и техники для отряда «ЛизаАлерт»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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