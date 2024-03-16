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16 марта, 08:15

«Дармштадт» — «Бавария»: прогноз на матч бундеслиги 16 марта 2024 года

Прогноз на матч бундеслиги «Дармштадт» — «Бавария» 16 марта 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Харри Кейн и Леон Горецка («Бавария»).
Фото Global Look Press

16 марта «Дармштадт» и «Бавария» сыграют в 26-м туре бундеслиги. Место встречи — стадион «Бёлленфалльтор». Время начала 17.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканал «Матч! Футбол 2» и сайт matchtv.ru, эфир стартует в 17.25 мск.

Германия. Бундеслига 1. 26-й тур
16 мар, 17:30. Merck-Stadion am Bollenfalltor (Дармштадт)
Дармштадт
2:5
Бавария

Эксперты букмекерской компании Winline ожидаемо отдали предпочтение гостям: взять триумф «Мюнхена» можно с микроскопическим коэффициентом 1.16, что составляет около 85% вероятности. Выигрыш хозяев доступен за огромные 16.0 (5%), на ничью предложена котировка 8.80 (10%).

«Бавария» победила «Дармштадт» в девяти поединках подряд. Верите, что в этот раз фанаты сине-белых уйдут домой с улыбкой? Поставьте на вариант 1Х за 5.68.

Тотал больше 3.5 гола доступен за 1.73, ТМ 3.5 — за 2.08.

Обмен забитыми мячами идет за 1.89, обратный рынок — за схожие 1.91.

Самый вероятный счет — 3:0 в пользу «Баварии». На этот результат аналитики из Winline дали котировку 6.80.

Маркос Льоренте и&nbsp;Роберт Левандовски (&laquo;Атлетико&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Барселона&raquo;). «Атлетико» и «Барса» встретятся после геройств в ЛЧ. На этот раз феерии не случится

Прогноз и ставка на матч «Дармштадт» — «Бавария»

Сине-белые — глухие аутсайдеры бундеслиги. В пяти из семи последних встреч команда Торстена Либеркнехта не забила вообще. А из 13 домашних поединков проиграла девять. «Бавария» хоть и не блещет в этом сезоне, как обычно, но до сих пор пропустила (29) меньше всех соперников по турниру, кроме феноменального «Байера» (16). Так что если игроки «Дармштадта» действительно хотят отличиться в этом матче, им стоит лупить по своим воротам.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют — нет» за 1.91.

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ФК Бавария
ФК Дармштадт
Бундеслига
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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