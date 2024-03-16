16 марта «Дармштадт» и «Бавария» сыграют в 26-м туре бундеслиги. Место встречи — стадион «Бёлленфалльтор». Время начала 17.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканал «Матч! Футбол 2» и сайт matchtv.ru, эфир стартует в 17.25 мск.

Эксперты букмекерской компании Winline ожидаемо отдали предпочтение гостям: взять триумф «Мюнхена» можно с микроскопическим коэффициентом 1.16, что составляет около 85% вероятности. Выигрыш хозяев доступен за огромные 16.0 (5%), на ничью предложена котировка 8.80 (10%).

«Бавария» победила «Дармштадт» в девяти поединках подряд. Верите, что в этот раз фанаты сине-белых уйдут домой с улыбкой? Поставьте на вариант 1Х за 5.68.

Тотал больше 3.5 гола доступен за 1.73, ТМ 3.5 — за 2.08.

Обмен забитыми мячами идет за 1.89, обратный рынок — за схожие 1.91.

Самый вероятный счет — 3:0 в пользу «Баварии». На этот результат аналитики из Winline дали котировку 6.80.

Прогноз и ставка на матч «Дармштадт» — «Бавария»

Сине-белые — глухие аутсайдеры бундеслиги. В пяти из семи последних встреч команда Торстена Либеркнехта не забила вообще. А из 13 домашних поединков проиграла девять. «Бавария» хоть и не блещет в этом сезоне, как обычно, но до сих пор пропустила (29) меньше всех соперников по турниру, кроме феноменального «Байера» (16). Так что если игроки «Дармштадта» действительно хотят отличиться в этом матче, им стоит лупить по своим воротам.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют — нет» за 1.91.

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