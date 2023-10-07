«Реал» — «Осасуна»: где смотреть матч ла лиги 7 октября 2023 года онлайн в прямом эфире
7 октября лидер чемпионата Испании «Реал» в девятом туре сыграет с «Осасуной». Матч пройдет на «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 17.15 по московскому времени. Посмотреть эту игру в прямом эфире можно на онлайн-платформе «Okko Спорт». Главным арбитром назначен Гильермо Куадра.
«Реал» — безусловный фаворит матча, по мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet. На победу мадридцев можно поставить с коэффициентом 1.29, вероятность такого исхода — примерно 77%. Успех «Осасуны» котируется за 10.0 (7%), ничья — за 6.17 (16%).
Мадридцы забивают в среднем два гола за 90 минут в этом сезоне ла лиги. ИТБ1 (1.5) идет за 1.35, ИТМ1 (1.5) — за 3.06. Можете повысить ставки: ИТБ1 (2.5) оценен в 1.99, ИТМ1 (2.5) — за 1.74.
Общий тотал больше 2.5 мяча предложено взять за 1.55, ТМ 2.5 — за 2.45.
«Осасуна» забила в двух последних матчах на поле «Реала». Условие «обе забьют» выставлено за 2.00, «обе забьют — нет» — за 1.82.
На 10 и более ударов в створ в этом матче котировка — 1.85, на девять и меньше — тоже 1.85.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|10
|7
|3
|0
|16-3
|24
|
2
|Кр. Советов
|10
|6
|3
|1
|25-12
|21
|
3
|Локомотив
|11
|5
|4
|2
|18-16
|19
|
4
|Зенит
|10
|5
|2
|3
|20-11
|17
|
5
|Урал
|11
|4
|4
|3
|12-14
|16
|
6
|Спартак
|10
|5
|1
|4
|14-16
|16
|
7
|Динамо
|10
|4
|4
|2
|17-15
|16
|
8
|ЦСКА
|10
|4
|4
|2
|20-15
|16
|
9
|Пари НН
|10
|4
|2
|4
|9-9
|14
|
10
|Ахмат
|10
|3
|3
|4
|12-11
|12
|
11
|Оренбург
|10
|3
|2
|5
|13-17
|11
|
12
|Ростов
|10
|2
|4
|4
|15-21
|10
|
13
|Рубин
|10
|2
|3
|5
|10-20
|9
|
14
|Факел
|10
|2
|2
|6
|7-14
|8
|
15
|Балтика
|10
|2
|1
|7
|9-16
|7
|
16
|Сочи
|10
|2
|0
|8
|9-16
|6
|7.10
|12:00
|
Урал – Локомотив
|2 : 2
|7.10
|14:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|7.10
|16:30
|
Балтика – Оренбург
|- : -
|7.10
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|8.10
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|8.10
|16:30
|
Динамо – Факел
|- : -
|8.10
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|8.10
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|8
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|7
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|8
|1
|2
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|9
|1
|1