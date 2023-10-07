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Сегодня, 14:15

«Реал» — «Осасуна»: где смотреть матч ла лиги 7 октября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Реал» — «Осасуна» 7 октября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Винисиус.
Фото Global Look Press

7 октября лидер чемпионата Испании «Реал» в девятом туре сыграет с «Осасуной». Матч пройдет на «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 17.15 по московскому времени. Посмотреть эту игру в прямом эфире можно на онлайн-платформе «Okko Спорт». Главным арбитром назначен Гильермо Куадра.

Испания. Ла Лига. 9-й тур
07 окт, 17:15. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Осасуна

«Реал» — безусловный фаворит матча, по мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet. На победу мадридцев можно поставить с коэффициентом 1.29, вероятность такого исхода — примерно 77%. Успех «Осасуны» котируется за 10.0 (7%), ничья — за 6.17 (16%).

Мадридцы забивают в среднем два гола за 90 минут в этом сезоне ла лиги. ИТБ1 (1.5) идет за 1.35, ИТМ1 (1.5) — за 3.06. Можете повысить ставки: ИТБ1 (2.5) оценен в 1.99, ИТМ1 (2.5) — за 1.74.

Общий тотал больше 2.5 мяча предложено взять за 1.55, ТМ 2.5 — за 2.45.

Роберт Левандовски (&laquo;Барселона&raquo;). Левандовски пополнил активно растущий лазарет «Барсы». Но каталонцы научились побеждать и без лидеров

«Осасуна» забила в двух последних матчах на поле «Реала». Условие «обе забьют» выставлено за 2.00, «обе забьют — нет» — за 1.82.

На 10 и более ударов в створ в этом матче котировка — 1.85, на девять и меньше — тоже 1.85.

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Футбол
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ФК Осасуна
ФК Реал
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«Краснодар» — «Ростов»: прогноз на матч РПЛ 7 октября 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
6
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
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30 тур
7.10 12:00
Урал – Локомотив
 2 : 2
7.10 14:00
Сочи – Зенит
 - : -
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 - : -
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
8.10 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
8.10 16:30
Динамо – Факел
 - : -
8.10 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
8.10 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
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Зенит

 8
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Федор Чалов

ЦСКА

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Спартак

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Зенит

 3
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 7 1 3
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