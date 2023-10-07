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«Краснодар» — «Ростов»: прогноз на матч РПЛ 7 октября 2023 года

Прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Ростов» 7 октября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Сергей Петров.
Фото Официальный телеграм-канал «Краснодара»

7 октября в 11-м туре РПЛ лидирующий «Краснодар» сыграет с «Ростовом». Встреча состоится на «Арене Краснодар» в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире встреча будет показана на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер», а также на онлайн-платформе «Кинопоиск». Старт трансляции назначен на 18.45 мск. Обслужит игру бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым.

Россия. Премьер-лига. 11-й тур
07 окт, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Ростов

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Краснодар» серьезным фаворитом встречи. На победу хозяев в южном дерби можно поставить с коэффициентом 1.67, это примерно 60% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.13 (24%), успех «Ростова» — за 5.43 (16%).

Команда Валерия Карпина свела вничью три последних матча в РПЛ. На то, что она не уступит и «Краснодару», котировка — 2.30.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.91, ТМ 2.5 — за 1.93.

В семи предыдущих встречах с участием «Ростова» случился обмен голами. На вариант «обе забьют» можно поставить за 1.92, на «обе забьют — нет» — за 1.87.

Очень серьезный коэффициент хотя бы на один забитый «Ростовом» мяч — 1.62.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 1:0 в пользу «Краснодара» за 6.60.

Роберт Левандовски (&laquo;Барселона&raquo;). Левандовски пополнил активно растущий лазарет «Барсы». Но каталонцы научились побеждать и без лидеров

Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — «Ростов»

Есть полное ощущение, что «Краснодар» сейчас — команда без слабых мест. Ивич получил в распоряжение техничных и заряженных иностранцев, которых дополняют мастеровитые россияне. Ситуация как в «Спартаке», но есть отличие от Абаскаля — серб поставил игру.

«Быки» выиграли все четыре матча РПЛ дома и еще ни разу не пропустили. Три из этих встреч завершились со счетом 2:0. Есть вероятность, что примерно с таким же результатом закончится предстоящая игра, потому что нынешний поплывший «Ростов» вряд ли сможет оказать лидеру чемпионата сопротивление.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 1.5 за 1.88.

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ФК Ростов
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«Сочи» — «Зенит»: где смотреть матч РПЛ 7 октября 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
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7.10 12:00
Урал – Локомотив
 - : -
7.10 14:00
Сочи – Зенит
 - : -
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 - : -
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
8.10 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
8.10 16:30
Динамо – Факел
 - : -
8.10 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
8.10 19:00
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 - : -
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