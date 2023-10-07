7 октября в 11-м туре РПЛ лидирующий «Краснодар» сыграет с «Ростовом». Встреча состоится на «Арене Краснодар» в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире встреча будет показана на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер», а также на онлайн-платформе «Кинопоиск». Старт трансляции назначен на 18.45 мск. Обслужит игру бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Краснодар» серьезным фаворитом встречи. На победу хозяев в южном дерби можно поставить с коэффициентом 1.67, это примерно 60% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.13 (24%), успех «Ростова» — за 5.43 (16%).

Команда Валерия Карпина свела вничью три последних матча в РПЛ. На то, что она не уступит и «Краснодару», котировка — 2.30.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.91, ТМ 2.5 — за 1.93.

В семи предыдущих встречах с участием «Ростова» случился обмен голами. На вариант «обе забьют» можно поставить за 1.92, на «обе забьют — нет» — за 1.87.

Очень серьезный коэффициент хотя бы на один забитый «Ростовом» мяч — 1.62.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 1:0 в пользу «Краснодара» за 6.60.

Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — «Ростов»

Есть полное ощущение, что «Краснодар» сейчас — команда без слабых мест. Ивич получил в распоряжение техничных и заряженных иностранцев, которых дополняют мастеровитые россияне. Ситуация как в «Спартаке», но есть отличие от Абаскаля — серб поставил игру.

«Быки» выиграли все четыре матча РПЛ дома и еще ни разу не пропустили. Три из этих встреч завершились со счетом 2:0. Есть вероятность, что примерно с таким же результатом закончится предстоящая игра, потому что нынешний поплывший «Ростов» вряд ли сможет оказать лидеру чемпионата сопротивление.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 1.5 за 1.88.

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