«Краснодар» — «Ростов»: прогноз на матч РПЛ 7 октября 2023 года
7 октября в 11-м туре РПЛ лидирующий «Краснодар» сыграет с «Ростовом». Встреча состоится на «Арене Краснодар» в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире встреча будет показана на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер», а также на онлайн-платформе «Кинопоиск». Старт трансляции назначен на 18.45 мск. Обслужит игру бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Краснодар» серьезным фаворитом встречи. На победу хозяев в южном дерби можно поставить с коэффициентом 1.67, это примерно 60% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.13 (24%), успех «Ростова» — за 5.43 (16%).
Команда Валерия Карпина свела вничью три последних матча в РПЛ. На то, что она не уступит и «Краснодару», котировка — 2.30.
Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.91, ТМ 2.5 — за 1.93.
В семи предыдущих встречах с участием «Ростова» случился обмен голами. На вариант «обе забьют» можно поставить за 1.92, на «обе забьют — нет» — за 1.87.
Очень серьезный коэффициент хотя бы на один забитый «Ростовом» мяч — 1.62.
Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 1:0 в пользу «Краснодара» за 6.60.
Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — «Ростов»
Есть полное ощущение, что «Краснодар» сейчас — команда без слабых мест. Ивич получил в распоряжение техничных и заряженных иностранцев, которых дополняют мастеровитые россияне. Ситуация как в «Спартаке», но есть отличие от Абаскаля — серб поставил игру.
«Быки» выиграли все четыре матча РПЛ дома и еще ни разу не пропустили. Три из этих встреч завершились со счетом 2:0. Есть вероятность, что примерно с таким же результатом закончится предстоящая игра, потому что нынешний поплывший «Ростов» вряд ли сможет оказать лидеру чемпионата сопротивление.
Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 1.5 за 1.88.
Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей
18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|10
|7
|3
|0
|16-3
|24
|
2
|Кр. Советов
|10
|6
|3
|1
|25-12
|21
|
3
|Локомотив
|10
|5
|3
|2
|16-14
|18
|
4
|Зенит
|10
|5
|2
|3
|20-11
|17
|
5
|Спартак
|10
|5
|1
|4
|14-16
|16
|
6
|ЦСКА
|10
|4
|4
|2
|20-15
|16
|
7
|Динамо
|10
|4
|4
|2
|17-15
|16
|
8
|Урал
|10
|4
|3
|3
|10-12
|15
|
9
|Пари НН
|10
|4
|2
|4
|9-9
|14
|
10
|Ахмат
|10
|3
|3
|4
|12-11
|12
|
11
|Оренбург
|10
|3
|2
|5
|13-17
|11
|
12
|Ростов
|10
|2
|4
|4
|15-21
|10
|
13
|Рубин
|10
|2
|3
|5
|10-20
|9
|
14
|Факел
|10
|2
|2
|6
|7-14
|8
|
15
|Балтика
|10
|2
|1
|7
|9-16
|7
|
16
|Сочи
|10
|2
|0
|8
|9-16
|6
|7.10
|12:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|7.10
|14:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|7.10
|16:30
|
Балтика – Оренбург
|- : -
|7.10
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|8.10
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|8.10
|16:30
|
Динамо – Факел
|- : -
|8.10
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|8.10
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|8
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|7
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|8
|1
|2
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|9
|1
|1