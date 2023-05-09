«Реал» — «Манчестер Сити»: прогноз на матч Лиги чемпионов 9 мая 2023 года
9 мая состоится долгожданный первый матч полуфинала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити». Команды сойдутся в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», игра начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1» в 21.45 мск. Обслужит игру арбитр из Португалии Артур Соареш Диаш.
Букмекеры считают «Манчестер Сити» фаворитом встречи. На победу команды Пепа Гвардиолы можно поставить с коэффициентом 2.20, вероятность этого исхода — примерно 44%. Ничья идет за 3.62 (25%), успех «Реала» — за 3.28 (31%).
Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их выигрыша принесет выплату в 3280 рублей, а чистая прибыль составит 2280 рублей.
Последний матч команд в полуфинале ЛЧ-2021/22 завершился в пользу «Реала». На то, что мадридцы не уступят и на этот раз, котировка — 1.71.
«Верх» прошел в 11 из 12 последних матчей «горожан» и в трех из четырех предыдущих у «бланкос». Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.75, ТМ 2.5 — за 2.16.
ИТБ2 (1.5) оценен в 1.98, ИТМ2 (1.5) — в 1.85.
Соперники обменялись голами в четырех последних очных матчах. Считаете, что это произойдет снова? Взять такое условие можно за 1.62, противоположное — за 2.32.
«Сити» открыл счет в трех предыдущих играх против «Реала». На первый гол в исполнении «горожан» котировка — 1.80, от «бланкос» — 2.22. Отсутствие результативных ударов идет за 10.25.
Наиболее вероятный точный счет, по версии аналитиков, — ничья 1:1 за 6.63.
Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Манчестер Сити»
«Реал» не забил только в одном из 14 последних матчей во всех турнирах, а в 11 из них оформил два и более мяча. В отличной форме находятся Бензема, Винисиус и Родриго — они принесли мадридцам победу в Кубке Испании, успев перед этим отдохнуть в чемпионате. К встрече с «Сити» они будут готовы на 100%.
«Горожане» хоть и очень хороши, но в обороне у них есть недочеты — «всухую» завершены лишь два матча из последних пяти. Поэтому можно рассчитывать на то, что хозяева на своем поле огорчат соперника хотя бы один раз и обеспечат тем самым возврат. А уже второй гол принесет выигрыш.
Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1) за 1.65.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|20
|4
|2
|68-15
|64
|
2
|ЦСКА
|26
|15
|6
|5
|48-24
|51
|
3
|Ростов
|26
|14
|8
|4
|44-34
|50
|
4
|Спартак
|26
|14
|7
|5
|57-35
|49
|
5
|Ахмат
|26
|13
|4
|9
|41-34
|43
|
6
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|55-42
|42
|
7
|Динамо
|26
|12
|6
|8
|44-35
|42
|
8
|Оренбург
|26
|12
|3
|11
|49-50
|39
|
9
|Локомотив
|26
|10
|5
|11
|45-42
|35
|
10
|Сочи
|26
|10
|4
|12
|35-48
|34
|
11
|Урал
|26
|7
|6
|13
|27-41
|27
|
12
|Кр. Советов
|26
|6
|7
|13
|26-42
|25
|
13
|Факел
|26
|4
|12
|10
|33-45
|24
|
14
|Пари НН
|26
|6
|5
|15
|27-49
|23
|
15
|Химки
|26
|4
|5
|17
|24-58
|17
|
16
|Торпедо
|26
|3
|4
|19
|20-49
|13
|13.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|- : -
|13.05
|14:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|13.05
|16:30
|
Зенит – Краснодар
|- : -
|13.05
|19:00
|
ЦСКА – Торпедо
|- : -
|14.05
|14:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|14.05
|16:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|14.05
|19:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|14.05
|19:00
|
Факел – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|15
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|24
|1
|6