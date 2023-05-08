8 мая «Сампдория» в 34-м туре чемпионата Италии приедет к «Удинезе». Встреча на «Дачия Арене» начнется по свистку арбитра Никколо Барони в 19.30 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 2» стартует с 19.25 мск.

«Зебры» — фавориты поединка, по мнению букмекеров. На триумф хозяев доступна котировка 1.54, что соответствует 63% вероятности результата. Ничья идет за 4.37 (22%), а успех «моряков» — за 6.36 (15%).

Ставка в 1000 рублей на сенсационную победу гостей принесет выигрыш в 6360 рублей в случае благоприятного исхода.

«Сампдория» не проиграла в шести из восьми предыдущих столкновений с «Удинезе». На то, что «моряки» не уступят и на этот раз, доступна котировка 2.58.

Гости пропустили семь безответных мячей в двух прошедших встречах. Тотал больше 2.5 гола идет за 1.85, ТМ 2.5 — за 2.02.

Самый вероятный отрезок, когда будет забит мяч, — с 76-й по 90-ю минуту. Гол в последнюю пятнадцатиминутку доступен за 1.89.

«Сампдория» не отличилась в двух турах подряд, а также не смогла поразить ворота «Удинезе» в первом круге (0:1). Отсутствие результативных ударов у «моряков» идет за 2.15.

Эксперты выделили возможного автора забитого мяча — Илия Несторовский. Гол македонца оценен в 2.85.

Наиболее вероятный счет — минимальная победа черно-белых (1:0). На него дана котировка 6.80.