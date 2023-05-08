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«Удинезе» — «Сампдория»: где смотреть матч серии А 8 мая 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Удинезе» — «Сампдория» 8 мая 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Кингсли Эхизибу.
Фото Global Look Press

8 мая «Сампдория» в 34-м туре чемпионата Италии приедет к «Удинезе». Встреча на «Дачия Арене» начнется по свистку арбитра Никколо Барони в 19.30 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 2» стартует с 19.25 мск.

Италия. Серия А. 34-й тур
08 мая, 19:30. Dacia Arena (Удине)
Удинезе
Сампдория

«Зебры» — фавориты поединка, по мнению букмекеров. На триумф хозяев доступна котировка 1.54, что соответствует 63% вероятности результата. Ничья идет за 4.37 (22%), а успех «моряков» — за 6.36 (15%).

Ставка в 1000 рублей на сенсационную победу гостей принесет выигрыш в 6360 рублей в случае благоприятного исхода.

«Сампдория» не проиграла в шести из восьми предыдущих столкновений с «Удинезе». На то, что «моряки» не уступят и на этот раз, доступна котировка 2.58.

Гости пропустили семь безответных мячей в двух прошедших встречах. Тотал больше 2.5 гола идет за 1.85, ТМ 2.5 — за 2.02.

Самый вероятный отрезок, когда будет забит мяч, — с 76-й по 90-ю минуту. Гол в последнюю пятнадцатиминутку доступен за 1.89.

«Сампдория» не отличилась в двух турах подряд, а также не смогла поразить ворота «Удинезе» в первом круге (0:1). Отсутствие результативных ударов у «моряков» идет за 2.15.

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Эксперты выделили возможного автора забитого мяча — Илия Несторовский. Гол македонца оценен в 2.85.

Наиболее вероятный счет — минимальная победа черно-белых (1:0). На него дана котировка 6.80.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Сампдория
ФК Удинезе
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«Фулхэм» — «Лестер»: прогноз на матч АПЛ 8 мая 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
Результаты / календарь
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30 тур
6.05 14:00
Химки – Динамо
 0 : 1
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 1 : 5
6.05 19:00
Ростов – Факел
 0 : 2
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 0 : 0
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 2 : 1
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 3 : 2
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 2 : 1
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
 - : -
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Филипе Силва Малком

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Квинси Промес

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 18
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П
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