«Реал» Мадрид — «Осасуна»: прогноз на финал Кубка Испании 6 мая 2023 года
6 мая в Испании состоится финал Кубка страны. В этом сезоне за титул сразятся мадридский «Реал» и «Осасуна». Встреча пройдет в Севилье на «Эстадио де-ла-Картуха» и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 3». Трансляция стартует в 22.45 мск. Главным арбитром назначен Хосе Санчес Мартинес.
Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают, что «Реал» заберет трофей в основное время. На победу мадридцев по итогам 90 минут можно поставить за некрупный коэффициент 1.35, вероятность такого исхода — примерно 74%. Ничья доступна за 5.70 (17%), успех «Осасуны» — за 9.50 (9%).
Ставка в 1000 рублей на аутсайдера в случае его выигрыша принесет выплату в 9500 рублей, а чистая прибыль составит 8500 рублей.
«Осасуна» не проиграла «Реалу» только три из последних десяти матчей. Вариант 1Х оценен в 3.20.
13 предыдущих побед мадридцев над соперником были крупными — с разницей в два и более мяча. Очередной успех бланкос с форой (-1.5) гола предложен за 1.90.
Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 1.60, ТМ 2.5 — за 2.40.
Красные не обменивались голами с соперниками в трех последних играх, сливочные — в пяти из семи. Вариант «обе забьют — нет» идет за 1.85, противоположный исход — за 1.95.
Итоговую победу «Реала» с учетом дополнительного времени и серии пенальти аналитики оценили котировкой 1.15, «Осасуны» — 5.70.
Прогноз и ставка на матч «Реал» Мадрид — «Осасуна»
Для «Осасуны» это будет второй финал Кубка Испании в истории клуба и вторая попытка забрать титул — первая в 2005-м провалилась. Тогда красные в дополнительное время проиграли «Бетису» (1:2). Теперь же соперник у команды Ягобы Аррасате куда тяжелее.
«Реал» сбавил скорость в последних матчах, но это касается исключительно чемпионата. Мадридцы экономили силы под связку игр с «Осасуной» и «Сити» и должны подойти к ним в максимальной готовности. В том числе значительно серьезнее команда Анчелотти обязана отнестись к игре в обороне — до трех встреч с пропущенными голами бланкос не вынимали мяч из сетки на протяжении четырех игр.
«Осасуна» — одна из слабейших команд ла лиги по игре в атаке: в 33 турах она забила всего 29 мячей (меньше оформили только «Кадис» и «Эльче»). В предыдущих двух играх в чемпионате ей не удалось поразить ворота «Реала Сосьедад» (0:2) и «Барсы» (0:1). В финале кубка аутсайдер наверняка сыграет очень закрыто, чтобы затащить мадридцев в дополнительное время. На голы в обе стороны рассчитывать не стоит.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют — нет» за 1.85.
Горячий бонус от ФОНБЕТ! Забери фрибет 2000 рублей новому клиенту по промокоду EXPRESS
18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|19
|4
|2
|65-13
|61
|
2
|Ростов
|25
|14
|8
|3
|44-32
|50
|
3
|Спартак
|25
|14
|7
|4
|55-32
|49
|
4
|ЦСКА
|25
|14
|6
|5
|46-23
|48
|
5
|Ахмат
|25
|12
|4
|9
|36-33
|40
|
6
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|53-41
|39
|
7
|Динамо
|25
|11
|6
|8
|43-35
|39
|
8
|Оренбург
|25
|12
|3
|10
|48-48
|39
|
9
|Сочи
|25
|10
|4
|11
|35-45
|34
|
10
|Локомотив
|25
|9
|5
|11
|42-42
|32
|
11
|Урал
|25
|7
|5
|13
|27-41
|26
|
12
|Кр. Советов
|25
|6
|7
|12
|25-40
|25
|
13
|Пари НН
|25
|6
|4
|15
|27-49
|22
|
14
|Факел
|25
|3
|12
|10
|31-45
|21
|
15
|Химки
|25
|4
|5
|16
|24-57
|17
|
16
|Торпедо
|25
|3
|4
|18
|19-44
|13
|6.05
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|6.05
|16:30
|
Торпедо – Ахмат
|- : -
|6.05
|19:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|7.05
|14:00
|
Пари НН – Урал
|- : -
|7.05
|16:30
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|7.05
|18:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|7.05
|19:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|8.05
|17:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|17
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|15
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5