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«Реал» Мадрид — «Осасуна»: прогноз на финал Кубка Испании 6 мая 2023 года

Прогноз на финал Кубка Испании «Реал» Мадрид — «Осасуна» 6 мая 2023 года
Евгений Коростелев
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Винисиус.
Фото Global Look Press

6 мая в Испании состоится финал Кубка страны. В этом сезоне за титул сразятся мадридский «Реал» и «Осасуна». Встреча пройдет в Севилье на «Эстадио де-ла-Картуха» и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 3». Трансляция стартует в 22.45 мск. Главным арбитром назначен Хосе Санчес Мартинес.

Испания. Кубок. Финал
06 мая, 23:00. Estadio La Cartuja (Севилья)
Реал
Осасуна

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают, что «Реал» заберет трофей в основное время. На победу мадридцев по итогам 90 минут можно поставить за некрупный коэффициент 1.35, вероятность такого исхода — примерно 74%. Ничья доступна за 5.70 (17%), успех «Осасуны» — за 9.50 (9%).

Ставка в 1000 рублей на аутсайдера в случае его выигрыша принесет выплату в 9500 рублей, а чистая прибыль составит 8500 рублей.

«Осасуна» не проиграла «Реалу» только три из последних десяти матчей. Вариант 1Х оценен в 3.20.

13 предыдущих побед мадридцев над соперником были крупными — с разницей в два и более мяча. Очередной успех бланкос с форой (-1.5) гола предложен за 1.90.

Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 1.60, ТМ 2.5 — за 2.40.

Красные не обменивались голами с соперниками в трех последних играх, сливочные — в пяти из семи. Вариант «обе забьют — нет» идет за 1.85, противоположный исход — за 1.95.

Итоговую победу «Реала» с учетом дополнительного времени и серии пенальти аналитики оценили котировкой 1.15, «Осасуны» — 5.70.

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Прогноз и ставка на матч «Реал» Мадрид — «Осасуна»

Для «Осасуны» это будет второй финал Кубка Испании в истории клуба и вторая попытка забрать титул — первая в 2005-м провалилась. Тогда красные в дополнительное время проиграли «Бетису» (1:2). Теперь же соперник у команды Ягобы Аррасате куда тяжелее.

«Реал» сбавил скорость в последних матчах, но это касается исключительно чемпионата. Мадридцы экономили силы под связку игр с «Осасуной» и «Сити» и должны подойти к ним в максимальной готовности. В том числе значительно серьезнее команда Анчелотти обязана отнестись к игре в обороне — до трех встреч с пропущенными голами бланкос не вынимали мяч из сетки на протяжении четырех игр.

«Осасуна» — одна из слабейших команд ла лиги по игре в атаке: в 33 турах она забила всего 29 мячей (меньше оформили только «Кадис» и «Эльче»). В предыдущих двух играх в чемпионате ей не удалось поразить ворота «Реала Сосьедад» (0:2) и «Барсы» (0:1). В финале кубка аутсайдер наверняка сыграет очень закрыто, чтобы затащить мадридцев в дополнительное время. На голы в обе стороны рассчитывать не стоит.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют — нет» за 1.85.

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«Балтика» — «Кубань»: прогноз на матч Первой лиги 6 мая 2023 года
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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6.05 14:00
Химки – Динамо
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Торпедо – Ахмат
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Ростов – Факел
 - : -
7.05 14:00
Пари НН – Урал
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ЦСКА – Оренбург
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