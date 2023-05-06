«Балтика» — «Кубань»: прогноз на матч Первой лиги 6 мая 2023 года
6 мая лидер Первой лиги «Балтика» сойдется с командой из другого конца турнирной таблицы — «Кубанью». Игра 30-го тура пройдет на стадионе «Калининград» и начнется в 19.00 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Артур Федоров.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев однозначными фаворитами: поставить на викторию «Балтики» можно с коэффициентом 1.45, что составляет примерно 66% вероятности исхода. Успех гостей оценен котировкой 6.94 (12%) — это наименее ожидаемый результат матча. Ничья идет за 4.16 (22%).
Ждете победу лидера чемпионата? Ставка в 1000 рублей на калининградцев при благоприятном итоге принесет 1450 рублей.
В первом круге «Балтика» и «Кубань» закончили с нулями на табло. «Мирный» исход оказался уже третьим в истории противостояния, которая насчитывает три поединка. Ждете, что краснодарцы вновь как минимум не уступят? Этот рынок доступен за 2.60.
Также предложен широкий выбор ставок на результат с форой:
• Ф1(-1.5) идет за 2.32, Ф2(+1.5) — за 1.55.
• Ф1(0) дана за 1.15, Ф2(0) — за 4.90.
«Балтика» — самая забивная команда Первой лиги. За 29 туров коллектив Сергея Игнашевича наколотил 49 мячей, это 1,69 гола в среднем за 90 минут. Правда, сейчас калининградцы не слишком остро действуют у чужих ворот — в последних семи играх лишь раз оформили больше одного точного выстрела и трижды не отличились совсем.
Верите, что «балтийцев» прорвет? Индивидуальный тотал хозяев больше 1,5 мяча можно взять за 1.71, ИТМ1(1.5) — за 2.06.
«Кубань» отличается гораздо реже — всего 1,10 гола в среднем за матч (32 результативных удара за 29 туров). ИТБ2 (1.5) представлен за 5.22, ИТМ2 (1.5) — за 1.12.
Прогноз и ставка на матч Первой лиги «Балтика» — «Кубань»
«Балтика» лидирует в чемпионате, но находится не в лучшем состоянии: в последних пяти турах четыре раза сыграла вничью, трижды не забив ни одного мяча. «Кубань» же, наоборот, на финише сезона набрала форму и не проигрывает на протяжении восьми матчей. За это время команда даже выбралась из зоны вылета. Также краснодарцы еще ни разу не уступали калининградцам — все три встречи между ними завершились «мирно».
Рекомендуемая ставка: «Кубань» не проиграет за 2.60.
Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки
18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|19
|4
|2
|65-13
|61
|
2
|Ростов
|25
|14
|8
|3
|44-32
|50
|
3
|Спартак
|25
|14
|7
|4
|55-32
|49
|
4
|ЦСКА
|25
|14
|6
|5
|46-23
|48
|
5
|Ахмат
|25
|12
|4
|9
|36-33
|40
|
6
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|53-41
|39
|
7
|Динамо
|25
|11
|6
|8
|43-35
|39
|
8
|Оренбург
|25
|12
|3
|10
|48-48
|39
|
9
|Сочи
|25
|10
|4
|11
|35-45
|34
|
10
|Локомотив
|25
|9
|5
|11
|42-42
|32
|
11
|Урал
|25
|7
|5
|13
|27-41
|26
|
12
|Кр. Советов
|25
|6
|7
|12
|25-40
|25
|
13
|Пари НН
|25
|6
|4
|15
|27-49
|22
|
14
|Факел
|25
|3
|12
|10
|31-45
|21
|
15
|Химки
|25
|4
|5
|16
|24-57
|17
|
16
|Торпедо
|25
|3
|4
|18
|19-44
|13
|6.05
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|6.05
|16:30
|
Торпедо – Ахмат
|- : -
|6.05
|19:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|7.05
|14:00
|
Пари НН – Урал
|- : -
|7.05
|16:30
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|7.05
|18:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|7.05
|19:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|8.05
|17:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|17
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|15
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5