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«Балтика» — «Кубань»: прогноз на матч Первой лиги 6 мая 2023 года

Прогноз на матч Первой лиги «Балтика» — «Кубань» 6 мая 2023 года
Артемий Кутейников
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Игроки «Балтики» на тренировке.
Фото Телеграм-канал «Балтики»., Telegram

6 мая лидер Первой лиги «Балтика» сойдется с командой из другого конца турнирной таблицы — «Кубанью». Игра 30-го тура пройдет на стадионе «Калининград» и начнется в 19.00 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Артур Федоров.

Россия. ФНЛ. 30-й тур
06 мая, 19:00. Калининград (Калининград)
Балтика
Кубань

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев однозначными фаворитами: поставить на викторию «Балтики» можно с коэффициентом 1.45, что составляет примерно 66% вероятности исхода. Успех гостей оценен котировкой 6.94 (12%) — это наименее ожидаемый результат матча. Ничья идет за 4.16 (22%).

Ждете победу лидера чемпионата? Ставка в 1000 рублей на калининградцев при благоприятном итоге принесет 1450 рублей.

В первом круге «Балтика» и «Кубань» закончили с нулями на табло. «Мирный» исход оказался уже третьим в истории противостояния, которая насчитывает три поединка. Ждете, что краснодарцы вновь как минимум не уступят? Этот рынок доступен за 2.60.

Также предложен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 2.32, Ф2(+1.5) — за 1.55.

• Ф1(0) дана за 1.15, Ф2(0) — за 4.90.

«Балтика» — самая забивная команда Первой лиги. За 29 туров коллектив Сергея Игнашевича наколотил 49 мячей, это 1,69 гола в среднем за 90 минут. Правда, сейчас калининградцы не слишком остро действуют у чужих ворот — в последних семи играх лишь раз оформили больше одного точного выстрела и трижды не отличились совсем.

Верите, что «балтийцев» прорвет? Индивидуальный тотал хозяев больше 1,5 мяча можно взять за 1.71, ИТМ1(1.5) — за 2.06.

«Кубань» отличается гораздо реже — всего 1,10 гола в среднем за матч (32 результативных удара за 29 туров). ИТБ2 (1.5) представлен за 5.22, ИТМ2 (1.5) — за 1.12.

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Прогноз и ставка на матч Первой лиги «Балтика» — «Кубань»

«Балтика» лидирует в чемпионате, но находится не в лучшем состоянии: в последних пяти турах четыре раза сыграла вничью, трижды не забив ни одного мяча. «Кубань» же, наоборот, на финише сезона набрала форму и не проигрывает на протяжении восьми матчей. За это время команда даже выбралась из зоны вылета. Также краснодарцы еще ни разу не уступали калининградцам — все три встречи между ними завершились «мирно».

Рекомендуемая ставка: «Кубань» не проиграет за 2.60.

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«Химки» — «Динамо»: где смотреть матч РПЛ 6 мая 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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6.05 14:00
Химки – Динамо
 - : -
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 - : -
6.05 19:00
Ростов – Факел
 - : -
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 - : -
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 - : -
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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Квинси Промес

Спартак

 17
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П
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Зенит

 8
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