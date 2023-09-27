«Реал» — «Лас-Пальмас»: сливочные сделают все, чтобы загладить вину за провал в мадридском дерби
27 сентября «Реал» после неудачи в мадридском дерби с «Атлетико» вернется на «Сантьяго Бернабеу», где сыграет с «Лас-Пальмасом» в седьмом туре чемпионата Испании. Поединок начнется по свистку арбитра Хосе Мунуэра Монтеро в 20.00 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет матч в прямом эфире.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали хозяев безоговорочными фаворитами: поставить на успех «Реала» можно с коэффициентом 1.22, что составляет около 78% вероятности. Выигрыш желтых оценили в 13.00 (8%). Ничью предложили с не менее внушительной котировкой 7.16 (14%).
Ни один матч с участием канарцев на старте нынешнего розыгрыша ла лиги не пробил «верх» по метким выстрелам. Но эксперты ждут, что разборка на «Сантьяго Бернабеу» будет результативной: тотал больше трех мячей идет за 1.64, ТМ 3 — за 2.13.
В двух последних очных поединках сливочные победили с одинаковым счетом (3:0). Вариант «обе забьют» доступен за 2.02, обратный рынок — за 1.80.
Джуд Беллингем начал с пяти голов в четырех встречах примеры, но в двух последних турах промолчал. Точный удар англичанина в ворота «Лас-Пальмаса» дали за 2.10.
Прогноз и ставка на матч «Реал Мадрид» — «Лас-Пальмас»
Фанаты сливочных ждут реакции на оглушительный провал в мадридском дерби. Соперник для этого подобрался подходящий: «Лас-Пальмас» не выступал в примере с сезона-2017/18, а в первых пяти турах после возвращения дважды сыграл вничью дома и три раза проиграл на выезде. Первой победой желтые разжились лишь в прошлое воскресенье — одолели «Гранаду» (1:0) на своем поле. Ни один матч с участием канарцев не пробил «верх» по результативным ударам. Учитывая, что «Мадриду» голы тоже даются туго, яркого поединка ждать не стоит.
Рекомендуемая ставка: победа «Реала» и ТМ 3.5 мяча за 2.10.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-3
|21
|
2
|Кр. Советов
|9
|5
|3
|1
|21-12
|18
|
3
|Зенит
|9
|5
|2
|2
|19-8
|17
|
4
|Спартак
|9
|5
|1
|3
|14-12
|16
|
5
|Динамо
|9
|4
|3
|2
|16-14
|15
|
6
|Локомотив
|9
|4
|3
|2
|15-14
|15
|
7
|Пари НН
|9
|4
|2
|3
|9-8
|14
|
8
|Урал
|9
|4
|2
|3
|8-10
|14
|
9
|ЦСКА
|9
|3
|4
|2
|19-15
|13
|
10
|Ахмат
|9
|3
|2
|4
|11-10
|11
|
11
|Ростов
|9
|2
|3
|4
|13-19
|9
|
12
|Рубин
|9
|2
|3
|4
|10-18
|9
|
13
|Оренбург
|9
|2
|2
|5
|10-16
|8
|
14
|Балтика
|9
|2
|1
|6
|9-15
|7
|
15
|Сочи
|9
|2
|0
|7
|9-14
|6
|
16
|Факел
|9
|1
|2
|6
|5-14
|5
|29.09
|19:00
|
Ростов – Урал
|- : -
|30.09
|12:00
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|30.09
|14:45
|
Локомотив – Пари НН
|- : -
|30.09
|16:30
|
Рубин – Краснодар
|- : -
|30.09
|19:00
|
ЦСКА – Балтика
|- : -
|1.10
|14:00
|
Факел – Сочи
|- : -
|1.10
|16:30
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|1.10
|19:00
|
Ахмат – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|8
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|6
|1
|2
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|7
|1
|1
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|8
|1
|1