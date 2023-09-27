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«Реал» — «Лас-Пальмас»: сливочные сделают все, чтобы загладить вину за провал в мадридском дерби

Прогноз на матч ла лиги «Реал Мадрид» — «Лас-Пальмас» 27 сентября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Джуд Беллингем («Реал Мадрид»).
Фото Global Look Press

27 сентября «Реал» после неудачи в мадридском дерби с «Атлетико» вернется на «Сантьяго Бернабеу», где сыграет с «Лас-Пальмасом» в седьмом туре чемпионата Испании. Поединок начнется по свистку арбитра Хосе Мунуэра Монтеро в 20.00 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет матч в прямом эфире.

Испания. Ла Лига. 7-й тур
27 сент, 20:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Лас-Пальмас

Аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали хозяев безоговорочными фаворитами: поставить на успех «Реала» можно с коэффициентом 1.22, что составляет около 78% вероятности. Выигрыш желтых оценили в 13.00 (8%). Ничью предложили с не менее внушительной котировкой 7.16 (14%).

Ни один матч с участием канарцев на старте нынешнего розыгрыша ла лиги не пробил «верх» по метким выстрелам. Но эксперты ждут, что разборка на «Сантьяго Бернабеу» будет результативной: тотал больше трех мячей идет за 1.64, ТМ 3 — за 2.13.

В двух последних очных поединках сливочные победили с одинаковым счетом (3:0). Вариант «обе забьют» доступен за 2.02, обратный рынок — за 1.80.

Джуд Беллингем начал с пяти голов в четырех встречах примеры, но в двух последних турах промолчал. Точный удар англичанина в ворота «Лас-Пальмаса» дали за 2.10.

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Прогноз и ставка на матч «Реал Мадрид» — «Лас-Пальмас»

Фанаты сливочных ждут реакции на оглушительный провал в мадридском дерби. Соперник для этого подобрался подходящий: «Лас-Пальмас» не выступал в примере с сезона-2017/18, а в первых пяти турах после возвращения дважды сыграл вничью дома и три раза проиграл на выезде. Первой победой желтые разжились лишь в прошлое воскресенье — одолели «Гранаду» (1:0) на своем поле. Ни один матч с участием канарцев не пробил «верх» по результативным ударам. Учитывая, что «Мадриду» голы тоже даются туго, яркого поединка ждать не стоит.

Рекомендуемая ставка: победа «Реала» и ТМ 3.5 мяча за 2.10.

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Футбол
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ФК Лас-Пальмас
ФК Реал
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-3 21
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Зенит 9 5 2 2 19-8 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
8
 Урал 9 4 2 3 8-10 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Ростов 9 2 3 4 13-19 9
12
 Рубин 9 2 3 4 10-18 9
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 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
14
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15
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16
 Факел 9 1 2 6 5-14 5
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