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Сегодня, 11:15

«Сибирь» — СКА: где смотреть матч КХЛ 27 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Сибирь» — СКА 27 сентября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки СКА в матче с «Адмиралом».
Фото Телеграм-канал СКА, Telegram

27 сентября СКА и «Сибирь» сойдутся уже во второй раз в текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ. Команды сыграют в Новосибирске на «Сибирь Арене», начало — в 15.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL PRIME, эфир стартует в 15.20 мск.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение подопечным Романа Ротенберга: взять успех армейцев в основное время можно с коэффициентом 1.98, что составляет примерно 49% вероятности. Триумф «снеговиков» предложен с котировкой 3.50 (27%), ничья идет за 4.00 (24%).

Команды встречались 17 сентября — тогда победа осталась на стороне «Сибири» (2:1). Сыграть на то, что в предстоящем поединке по итогам 60 минут «снеговики» как минимум не уступят, можно за 1.81.

Также доступен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(0) — за 2.57, Ф2(0) — за 1.49;

• Ф1(+1) — 1.61, Ф2(-1) — за 2.30.

Игроки СКА в&nbsp;матче с &laquo;Адмиралом&raquo;. «Сибирь» — СКА: прогноз на матч КХЛ 27 сентября 2023 года

Тотал больше 4.5 шайбы представлен за 1.78, ТМ 4.5 — за 1.98.

Вероятность увидеть дополнительное время оценена в 4.00, вариант «овертайма не будет» можно оформить за 1.24.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-3 21
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Зенит 9 5 2 2 19-8 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
8
 Урал 9 4 2 3 8-10 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Ростов 9 2 3 4 13-19 9
12
 Рубин 9 2 3 4 10-18 9
13
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
14
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
15
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
16
 Факел 9 1 2 6 5-14 5
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.09 19:00
Ростов – Урал
 - : -
30.09 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
30.09 14:45
Локомотив – Пари НН
 - : -
30.09 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
30.09 19:00
ЦСКА – Балтика
 - : -
1.10 14:00
Факел – Сочи
 - : -
1.10 16:30
Кр. Советов – Спартак
 - : -
1.10 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 6 1 2
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 7 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
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