27 сентября СКА и «Сибирь» сойдутся уже во второй раз в текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ. Команды сыграют в Новосибирске на «Сибирь Арене», начало — в 15.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL PRIME, эфир стартует в 15.20 мск.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение подопечным Романа Ротенберга: взять успех армейцев в основное время можно с коэффициентом 1.98, что составляет примерно 49% вероятности. Триумф «снеговиков» предложен с котировкой 3.50 (27%), ничья идет за 4.00 (24%).

Команды встречались 17 сентября — тогда победа осталась на стороне «Сибири» (2:1). Сыграть на то, что в предстоящем поединке по итогам 60 минут «снеговики» как минимум не уступят, можно за 1.81.

Также доступен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(0) — за 2.57, Ф2(0) — за 1.49;

• Ф1(+1) — 1.61, Ф2(-1) — за 2.30.

Тотал больше 4.5 шайбы представлен за 1.78, ТМ 4.5 — за 1.98.

Вероятность увидеть дополнительное время оценена в 4.00, вариант «овертайма не будет» можно оформить за 1.24.

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