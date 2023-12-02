«Реал» — «Гранада»: ждем очередной уверенной победы от Беллингема и компании?
2 декабря лидирующий в чемпионате Испании мадридский «Реал» сыграет с идущей предпоследней в таблице «Гранадой». Встреча состоится на «Сантьяго Бернабеу», начало — в 20.30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна за онлайн-платформе «Okko Спорт». Пабло Гонсалес Фуэртес — главный арбитр.
Предварительные расклады для «Гранады» неутешительные — она идет абсолютным аутсайдером игры. На победу гостей котировка 14.75, вероятность победы оценена скромными 3%. Успех «Реала» идет за 1.17 (85%), ничья — за 8.00 (12%).
Четыре последних матча мадридцы выиграли с разницей минимум в два гола: Ф1(-1.5) в предстоящей встрече оценена в 1.50, а Ф1(-2.5) — в 2.21.
Эксперты не сомневаются, что на двоих соперники забьют хотя бы трижды, поэтому ТБ 2.5 предложено взять за скромные 1.35. Присмотритесь к ТБ 3.5 за 1.90.
Победу «Реала» в первом тайме и в матче можно взять за 1.49.
Джуд Беллингем не забил всего в четырех из 17 матчей на старте карьеры в Испании, поэтому его точный удар в игре с «Гранадой» котируется за 1.85.
Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Гранада»
«Реал» выиграл 10 из 12 последних матчей во всех турнирах и дважды сыграл на этом отрезке вничью. Такой мощный ход позволил команде Карло Анчелотти, несмотря на эпидемию травм, вернуться на первое место в ла лиге. В предыдущем туре «бланкос» без напряжения закатили три мяча в ворота «Кадиса» (3:0), а после этого в середине недели разбили в ЛЧ «Наполи» (4:2).
Безусловно, от занимающей предпоследнее место «Гранады» на «Бернабеу» почти ничего не зависит. Все решит желание «Реала» — покрошить соперника или нет. Думается, что перед своими болельщиками играющий на кураже и с настроением «Мадрид» покажет яркий и результативный футбол.
Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 3.5 за 1.90.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|10
|3
|3
|33-14
|33
|
2
|Краснодар
|16
|9
|5
|2
|25-13
|32
|
3
|Динамо
|16
|7
|7
|2
|27-21
|28
|
4
|Спартак
|16
|8
|3
|5
|23-22
|27
|
5
|Кр. Советов
|16
|7
|5
|4
|34-24
|26
|
6
|ЦСКА
|16
|6
|7
|3
|29-23
|25
|
7
|Рубин
|16
|7
|4
|5
|16-20
|25
|
8
|Локомотив
|16
|6
|7
|3
|24-22
|25
|
9
|Пари НН
|16
|6
|3
|7
|14-15
|21
|
10
|Ростов
|16
|5
|5
|6
|24-27
|20
|
11
|Факел
|16
|5
|4
|7
|14-18
|19
|
12
|Урал
|16
|5
|4
|7
|18-25
|19
|
13
|Оренбург
|16
|3
|5
|8
|17-25
|14
|
14
|Ахмат
|16
|3
|4
|9
|16-22
|13
|
15
|Балтика
|16
|3
|3
|10
|12-23
|12
|
16
|Сочи
|16
|3
|1
|12
|16-28
|10
|2.12
|14:00
|
Факел – Балтика
|- : -
|2.12
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|2.12
|19:30
|
Пари НН – Урал
|- : -
|3.12
|14:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.12
|16:30
|
Краснодар – Оренбург
|- : -
|3.12
|16:30
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|3.12
|19:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|4.12
|19:30
|
Динамо – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|13
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|13
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|12
|1
|3