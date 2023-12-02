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«Реал» — «Гранада»: ждем очередной уверенной победы от Беллингема и компании?

Прогноз на матч ла лиги «Реал» — «Гранада» 2 декабря 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Джуд Беллингем.
Фото Global Look Press

2 декабря лидирующий в чемпионате Испании мадридский «Реал» сыграет с идущей предпоследней в таблице «Гранадой». Встреча состоится на «Сантьяго Бернабеу», начало — в 20.30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна за онлайн-платформе «Okko Спорт». Пабло Гонсалес Фуэртес — главный арбитр.

Испания. Ла Лига. 15-й тур
02 дек, 20:30. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Гранада

Предварительные расклады для «Гранады» неутешительные — она идет абсолютным аутсайдером игры. На победу гостей котировка 14.75, вероятность победы оценена скромными 3%. Успех «Реала» идет за 1.17 (85%), ничья — за 8.00 (12%).

Четыре последних матча мадридцы выиграли с разницей минимум в два гола: Ф1(-1.5) в предстоящей встрече оценена в 1.50, а Ф1(-2.5) — в 2.21.

Эксперты не сомневаются, что на двоих соперники забьют хотя бы трижды, поэтому ТБ 2.5 предложено взять за скромные 1.35. Присмотритесь к ТБ 3.5 за 1.90.

Победу «Реала» в первом тайме и в матче можно взять за 1.49.

Джуд Беллингем не забил всего в четырех из 17 матчей на старте карьеры в Испании, поэтому его точный удар в игре с «Гранадой» котируется за 1.85.

Пеп Гвардиола. Гвардиола знал, что у «Сити» будут проблемы после требла. Команда много позволяет соперникам, но «Тоттенхэму» это не поможет

Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Гранада»

«Реал» выиграл 10 из 12 последних матчей во всех турнирах и дважды сыграл на этом отрезке вничью. Такой мощный ход позволил команде Карло Анчелотти, несмотря на эпидемию травм, вернуться на первое место в ла лиге. В предыдущем туре «бланкос» без напряжения закатили три мяча в ворота «Кадиса» (3:0), а после этого в середине недели разбили в ЛЧ «Наполи» (4:2).

Безусловно, от занимающей предпоследнее место «Гранады» на «Бернабеу» почти ничего не зависит. Все решит желание «Реала» — покрошить соперника или нет. Думается, что перед своими болельщиками играющий на кураже и с настроением «Мадрид» покажет яркий и результативный футбол.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 3.5 за 1.90.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Гранада
ФК Реал
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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