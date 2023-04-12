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«Милан» — «Наполи»: где смотреть матч Лиги чемпионов 12 апреля 2023 года

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Милан» — «Наполи» 12 апреля 2023 года
Артемий Кутейников
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Виктор Осимхен («Наполи»).
Фото Global Look Press

12 апреля «Милан» и «Наполи» сойдутся в матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Первый раунд противостояния пройдет на стадион «Джузеппе Меацца», арбитр Иштван Ковач из Румынии даст стартовый свисток в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», эфир начнется в 21.45 мск.

Лига чемпионов. 1/4 финала
12 апр, 22:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
Наполи

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у команд практически равные шансы на успех: поставить на победу неаполитанцев можно с коэффициентом 2.71, что составляет примерно 36% вероятности. Выигрыш хозяев доступен с котировкой 2.86 (34%). Ничья, самый нереалистичный исход встречи, идет за 3.26 (30%).

Считаете, что команды не выявят победителя? Ставка в 1000 рублей на «мирный» итог при благоприятном результате принесет 3260 рублей. Вот только в последний раз соперники играли друг с другом вничью еще в июле 2020-го.

Несмотря на примерно равные шансы команд в первом матче, аналитики считают «Наполи» серьезным фаворитом всего противостояния. Поставить на проход лидера серии А в полуфинал ЛЧ можно за 1.50, этот рынок на «россонери» доступен за 2.55.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают небольшое преимущество гостей:

• ничья 1:1 идет за 5.98;

• 0:0 — за 6.89;

• победа гостей 1:0 — за 8.00.

Оливье Жиру (&laquo;Милан&raquo;) в&nbsp;матче с &laquo;Эмполи&raquo;. «Милан» — «Наполи»: прогноз на матч Лиги чемпионов 12 апреля 2023 года

Аналитики не ждут большого количества голов: тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 2.20, ТМ 2.5 — за 1.72. При этом «верх» по результативным ударам заходил в двух последних встречах «Милана» и «Наполи».

Вероятность увидеть голы от обоих клубов оценена в 1.89, вариант «обе забьют — нет» доступен с коэффициентом 1.92. Этот рынок сыграл лишь в одном из последних пяти матчей команд во всех соревнованиях, а в последней очной встрече 4 апреля забивал только «Милан» (4:0).

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ЦСКА — СКА: где смотреть матч плей-офф КХЛ 12 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 - : -
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 - : -
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 - : -
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 - : -
15.04 19:00
Торпедо – Спартак
 - : -
16.04 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
16.04 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
16.04 19:00
Ростов – Зенит
 - : -
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