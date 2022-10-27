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ПСВ — «Арсенал»: где смотреть матч Лиги Европы 27 октября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги Европы ПСВ — «Арсенал» 27 октября 2022 года
Артемий Кутейников
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Габриэл Жезус («Арсенал»).
Фото Global Look Press

27 октября в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы встретятся лидеры группы А — ПСВ и «Арсенал». Игра пройдет в Эйндховене на стадионе «Филипс», стартовый свисток арбитра Марко ди Белло прозвучит в 19.45 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажет сайт matchtv.ru в 19.30 мск.

Лига Европы. Группа A
27 окт, 19:45. Philips Stadion (Эйндховен)
ПСВ
Арсенал

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не выявили явного фаворита: по мнению экспертов, чуть больше шансов на победу у гостей. Поставить на выигрыш «Арсенала» можно с коэффициентом 2.46, что составляет около 40% вероятности. Успех хозяев предложен с котировкой 2.85 (34%), ничья идет за 3.70 (26%).

«Арсенал» на групповом этапе выиграл все матчи. Ждете еще одной победы лондонцев? Ставка в 1000 рублей на этот рынок при благополучном исходе принесет 2460 рублей.

Команды встречались на прошлой неделе, тогда «канониры» добились минимальной победы. Поражение в Лондоне оказалось для ПСВ единственным на групповом этапе: до этого команда из Эйндховена дважды выиграла и оформила ничью. Считаете, что дома голландцы не уступят «Арсеналу»? Этот вариант доступен за 1.59.

Три наиболее ожидаемых аналитиками результата матча отражают примерно равные шансы команд на успех:

• ничья 1:1 идет за 7.00;

• победа гостей 2:1 — за 8.90;

• успех хозяев с таким же счетом — за 9.60.

Микель Артета. ПСВ — «Арсенал»: голевая машина из Эйндховена не испугает лидера АПЛ

ПСВ — одна из самых результативных команд всего группового этапа: за четыре матча красно-белые вонзили 11 мячей, причем «Цюриху» дважды прилетело по пять голов. Индивидуальный тотал голландцев больше 1.5 мяча оценен в 2.22, ИТМ1 (1.5) — за 1.66.

«Арсенал» оформил семь голов за четыре тура, причем в двух последних играх «канониры» выжали лишь по одному мячу. При этом команда Микеля Артеты победила в каждом матче. ИТБ2 (1.5) идет за 2.03, ИТМ2 (1.5) — за 1.78.

Общий тотал больше 2.5 гола доступен за 1.69, ТМ 2.5 — за 2.24.

Футбол
Лига Европы УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Арсенал (Лондон)
ФК ПСВ
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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28.10 17:00
Оренбург – Факел
 - : -
29.10 14:00
Динамо – Химки
 - : -
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 - : -
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