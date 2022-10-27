27 октября в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы встретятся лидеры группы А — ПСВ и «Арсенал». Игра пройдет в Эйндховене на стадионе «Филипс», стартовый свисток арбитра Марко ди Белло прозвучит в 19.45 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажет сайт matchtv.ru в 19.30 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не выявили явного фаворита: по мнению экспертов, чуть больше шансов на победу у гостей. Поставить на выигрыш «Арсенала» можно с коэффициентом 2.46, что составляет около 40% вероятности. Успех хозяев предложен с котировкой 2.85 (34%), ничья идет за 3.70 (26%).

«Арсенал» на групповом этапе выиграл все матчи. Ждете еще одной победы лондонцев? Ставка в 1000 рублей на этот рынок при благополучном исходе принесет 2460 рублей.

Команды встречались на прошлой неделе, тогда «канониры» добились минимальной победы. Поражение в Лондоне оказалось для ПСВ единственным на групповом этапе: до этого команда из Эйндховена дважды выиграла и оформила ничью. Считаете, что дома голландцы не уступят «Арсеналу»? Этот вариант доступен за 1.59.

Три наиболее ожидаемых аналитиками результата матча отражают примерно равные шансы команд на успех:

• ничья 1:1 идет за 7.00;

• победа гостей 2:1 — за 8.90;

• успех хозяев с таким же счетом — за 9.60.

ПСВ — одна из самых результативных команд всего группового этапа: за четыре матча красно-белые вонзили 11 мячей, причем «Цюриху» дважды прилетело по пять голов. Индивидуальный тотал голландцев больше 1.5 мяча оценен в 2.22, ИТМ1 (1.5) — за 1.66.

«Арсенал» оформил семь голов за четыре тура, причем в двух последних играх «канониры» выжали лишь по одному мячу. При этом команда Микеля Артеты победила в каждом матче. ИТБ2 (1.5) идет за 2.03, ИТМ2 (1.5) — за 1.78.

Общий тотал больше 2.5 гола доступен за 1.69, ТМ 2.5 — за 2.24.