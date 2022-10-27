ПСВ — «Арсенал»: где смотреть матч Лиги Европы 27 октября 2022 года онлайн в прямом эфире
27 октября в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы встретятся лидеры группы А — ПСВ и «Арсенал». Игра пройдет в Эйндховене на стадионе «Филипс», стартовый свисток арбитра Марко ди Белло прозвучит в 19.45 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажет сайт matchtv.ru в 19.30 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не выявили явного фаворита: по мнению экспертов, чуть больше шансов на победу у гостей. Поставить на выигрыш «Арсенала» можно с коэффициентом 2.46, что составляет около 40% вероятности. Успех хозяев предложен с котировкой 2.85 (34%), ничья идет за 3.70 (26%).
«Арсенал» на групповом этапе выиграл все матчи. Ждете еще одной победы лондонцев? Ставка в 1000 рублей на этот рынок при благополучном исходе принесет 2460 рублей.
Команды встречались на прошлой неделе, тогда «канониры» добились минимальной победы. Поражение в Лондоне оказалось для ПСВ единственным на групповом этапе: до этого команда из Эйндховена дважды выиграла и оформила ничью. Считаете, что дома голландцы не уступят «Арсеналу»? Этот вариант доступен за 1.59.
Три наиболее ожидаемых аналитиками результата матча отражают примерно равные шансы команд на успех:
• ничья 1:1 идет за 7.00;
• победа гостей 2:1 — за 8.90;
• успех хозяев с таким же счетом — за 9.60.
ПСВ — одна из самых результативных команд всего группового этапа: за четыре матча красно-белые вонзили 11 мячей, причем «Цюриху» дважды прилетело по пять голов. Индивидуальный тотал голландцев больше 1.5 мяча оценен в 2.22, ИТМ1 (1.5) — за 1.66.
«Арсенал» оформил семь голов за четыре тура, причем в двух последних играх «канониры» выжали лишь по одному мячу. При этом команда Микеля Артеты победила в каждом матче. ИТБ2 (1.5) идет за 2.03, ИТМ2 (1.5) — за 1.78.
Общий тотал больше 2.5 гола доступен за 1.69, ТМ 2.5 — за 2.24.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|14
|11
|3
|0
|43-5
|36
|
2
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|36-16
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|28-15
|26
|
4
|Ростов
|14
|7
|5
|2
|25-20
|26
|
5
|Краснодар
|14
|7
|3
|4
|27-20
|24
|
6
|Ахмат
|14
|7
|2
|5
|22-21
|23
|
7
|Динамо
|14
|6
|5
|3
|24-17
|23
|
8
|Сочи
|14
|6
|2
|6
|22-29
|20
|
9
|Оренбург
|14
|6
|1
|7
|24-33
|19
|
10
|Урал
|14
|5
|1
|8
|15-24
|16
|
11
|Кр. Советов
|14
|3
|5
|6
|15-21
|14
|
12
|Н. Новгород
|14
|3
|4
|7
|17-25
|13
|
13
|Факел
|14
|1
|9
|4
|17-24
|12
|
14
|Локомотив
|14
|3
|3
|8
|17-29
|12
|
15
|Химки
|14
|2
|3
|9
|13-28
|9
|
16
|Торпедо
|14
|1
|3
|10
|7-25
|6
|28.10
|17:00
|
Оренбург – Факел
|- : -
|29.10
|14:00
|
Динамо – Химки
|- : -
|29.10
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|- : -
|29.10
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|30.10
|14:00
|
Кр. Советов – Н. Новгород
|- : -
|30.10
|14:00
|
Сочи – Урал
|- : -
|30.10
|16:30
|
Спартак – Торпедо
|- : -
|30.10
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|13
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2