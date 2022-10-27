27 октября в Лиге Европы сойдутся команды Станислава Черчесова и Александра Головина — «Ференцварош» примет «Монако» в матче пятого тура группового этапа. Игра пройдет в Будапеште на «Гроупама Арене», время начала — 22.00 мск. Главный арбитр — Энеа Йорги из Албании. Прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru в 21.45 по московскому времени.

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, монегаски — однозначные фавориты встречи: поставить на победу гостей можно с коэффициентом 1.92, это примерно 51% вероятности. Ничья доступна за 3.80 (26%). Самый маловероятный исход матча — победа хозяев: котировка на этот рынок — 4.10 (23%).

В первом круге «зеленые орлы» минимально обыграли «Монако». Думаете, что в предстоящей встрече коллектив Черчесова хотя бы не проиграет? Поставить на это можно с коэффициентом 1.94. За четыре тура «Ференцварош» уступил лишь однажды — «Црвене Звезде» (1:4) на выезде.

Также предложен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 8.00, Ф2(+1.5) — за 1.08;

• Ф2(-1.5) можно взять за 3.20, Ф1(+1.5) — за 1.35.

«Монако» — самая нерезультативная команда группы Н: за четыре тура команда Головина выдавила лишь четыре забитых мяча (в среднем ровно по голу за матч). Считаете, что против «Ференцвароша» монегасков прорвет? Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 мяча доступен за 1.79, ИТМ2 (1.5) — за 2.02.

«Ференцварош» за четыре тура оформил уже семь мячей: в среднем 1.75 гола за игру. ИТБ1 (1.5) оценен в 2.75, обратный рынок — в 1.45.

Поставить на то, что в предстоящей встрече отличатся оба соперника, можно с коэффициентом 1.66. «Обе забьют — нет» идет с котировкой 2.22.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата матча намекают на положительный исход для гостей:

• ничья 1:1 идет за 7.10;

• победа «Монако» 2:1 — за 8.00;

• успех 1:0 — за 8.30.