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Португалия — Северная Македония: где смотреть матч отбора к ЧМ-2022 29 марта

Прямая трансляция матча отбора ЧМ-2022 Португалия — Северная Македония
Матвей Леонов
Читать «СЭ» в
Криштиану Роналду.
Фото AFP

29 марта Португалия примет Северную Македонию в финале стыковых матчей к ЧМ-2022. Встреча между ними пройдет в Порту на стадионе «Драгау», начало — в 21.45. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru. Эфир стартует в 21.35.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Стыковые матчи. Финалы
29 мар, 21:45. do Dragao (Порту)
Португалия
Македония

Команда Сантуша — фаворит встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу Португалии можно за 1.19 — это примерно 81% вероятности. Триумф Северной Македонии оценивается котировкой 18.0 (5%), а ничья — 7.10 (14%).

При ставке в 1000 рублей на победу Северной Македонии можно выиграть 18 000 рублей в случае успеха гостей.

Кому достанется путевка на ЧМ-2022 в Катаре?

  • Португалия — коэффициент 1.09;

  • Северная Македония — 8.30.

Ф1(-1.5) идет за 1.67, а Ф2(+1.5) — за 2.30.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 1.70, а ТМ 2.5 — за 2.23.

Шансы сборной Португалии отличиться трижды минимум оцениваются коэффициентом 2.14.

Уверены, что Северная Македония способна забить больше гола? ИТБ2 (1.5) идет за 7.40.

Не сомневаетесь, что оба соперника способны отличиться по два раза минимум? Тогда делайте ставку на «каждая команда забьет больше 1.5».

Криштиану Роналду. Португалия — Северная Македония: Роналду и Ко не выйдут на ЧМ-2022?

Криштиану Роналду — самый ожидаемый автор гола в предстоящем матче. Сколько забьет лидер португальской сборной?

  • Роналду забьет — коэффициент 1.60;

  • Роналду забьет больше одного мяча — 3.87;

  • Роналду забьет больше двух мячей — 11.2.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков букмекерской компании:

  • 2:0 — коэффициент 5.10;

  • 3:0 — 6.30;

  • 4:0 — 6.40.

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Польша — Швеция: где смотреть стыковой матч ЧМ-2022 29 марта
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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1.04 19:00
Рубин – Химки
 - : -
2.04 14:00
Арсенал – Ахмат
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Уфа
 - : -
2.04 16:30
Ростов – Н. Новгород
 - : -
2.04 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
3.04 14:00
Краснодар – Динамо
 - : -
3.04 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
3.04 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
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Гамид Агаларов

Уфа

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
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Федор Смолов

Динамо

 10
П
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Далер Кузяев

Зенит

 6
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Рифат Жемалетдинов

Локомотив

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Краснодар

 6
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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Александр Соболев

Спартак

 19 1 7
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