Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 11:15

«Локомотив-Кубань» — «Астана»: прогноз на матч Единой лиги ВТБ 30 марта

Прогноз на матч Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» — «Астана»
Матвей Леонов
Читать «СЭ» в
Баскетболисты «Локомотива-Кубани».
Фото БК «Локомотив-Кубань»

30 марта «Локомотив-Кубань» примет «Астану» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча между ними состоится в Краснодаре на стадионе «Баскет-Холл», начало — в 18.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Страна».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев безоговорочными фаворитами встречи. Сделать ставку на победу «Локомотива-Кубани» в матче можно за 1.02 — это порядка 93% вероятности. Триумф «Астаны» доступен за 14.0 (7%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Астаны» можно выиграть 14 000 рублей в случае успеха гостей.

Вы также можете выбрать один из множества вариантов форы на этот матч — например:

  • Ф1(-20.5) идет за 1.90, как и Ф2(+20.5);

  • Ф1(-21.5) идет за 2.00, а Ф2(+21.5) — за 1.75;

  • Ф1(-22.5) идет за 2.15, а Ф2(+22.5) — за 1.65.

Геннадий Головкин. Геннадий Головкин — Риота Мурата: японские технологии не помогут против 3G

Тотал очков больше 162.5 доступен за 1.90, как и ТМ 162.5.

Шансы «Локомотива» набрать минимум 92 очка оцениваются коэффициентом 1.87.

Уверены, что «Астана» забросит свыше 70 очков? ИТБ2 (70.5) идет за 1.81.

Вы также можете сделать ставку на чет или нечет итогового счета встречи с одинаковым коэффициентом 1.90.

Прогнозы на спорт
БК Астана
БК Локомотив-Кубань
0
Читайте также
Топ-5 самых опасных продуктов для печени
Силачу Максу Новоселову грозит тюрьма за изнасилование. Все, что известно на данный момент о деле бойца ММА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Португалия — Северная Македония: где смотреть матч отбора к ЧМ-2022 29 марта
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
1.04 19:00
Рубин – Химки
 - : -
2.04 14:00
Арсенал – Ахмат
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Уфа
 - : -
2.04 16:30
Ростов – Н. Новгород
 - : -
2.04 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
3.04 14:00
Краснодар – Динамо
 - : -
3.04 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
3.04 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 19 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости