30 марта «Локомотив-Кубань» примет «Астану» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча между ними состоится в Краснодаре на стадионе «Баскет-Холл», начало — в 18.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Страна».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев безоговорочными фаворитами встречи. Сделать ставку на победу «Локомотива-Кубани» в матче можно за 1.02 — это порядка 93% вероятности. Триумф «Астаны» доступен за 14.0 (7%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Астаны» можно выиграть 14 000 рублей в случае успеха гостей.

Вы также можете выбрать один из множества вариантов форы на этот матч — например:

Ф1(-20.5) идет за 1.90 , как и Ф2(+20.5);

Ф1(-21.5) идет за 2.00 , а Ф2(+21.5) — за 1.75 ;

Ф1(-22.5) идет за 2.15, а Ф2(+22.5) — за 1.65.

Тотал очков больше 162.5 доступен за 1.90, как и ТМ 162.5.

Шансы «Локомотива» набрать минимум 92 очка оцениваются коэффициентом 1.87.

Уверены, что «Астана» забросит свыше 70 очков? ИТБ2 (70.5) идет за 1.81.

Вы также можете сделать ставку на чет или нечет итогового счета встречи с одинаковым коэффициентом 1.90.