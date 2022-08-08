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Сегодня, 13:15

Чемпион РПЛ-2022/23: «Спартак» захватил лидерство и не отдаст его до конца турнира?

Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Гильермо Абаскаль, «Спартак».
Фото Global Look Press

По итогам 4-го тура в чемпионате России сменился лидер: санкт-петербургский «Зенит» в меньшинстве сыграл вничью в Грозном (0:0) и второй раз в сезоне потерял очки, благодаря чему на первое место прорвался «Спартак». Красно-белые набрали легкие три балла в Екатеринбурге и возглавили таблицу — теперь у них 10 очков, столько же у ЦСКА.

Тем не менее аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ по-прежнему считают «Зенит» с большим отрывом фаворитом РПЛ. На победу команды Сергея Семака можно поставить с коэффициентом 1.50. На то, что сине-бело-голубые уступят трон, котировка 2.60.

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Следом за коллективом из Санкт-Петербурга идут «Спартак» и ЦСКА, чей успех доступен за 8.50. Замыкает топ-4 «Динамо», которое после четырех туров в таблице располагается на пятой строчке. Меньше эксперты верят в «Сочи» (25.0) и «Краснодар» (50.0), которые также неподалеку от лидеров. Сильно упали шансы выиграть трофей у «Локомотива»: москвичи ни разу не победили в четырех встречах и идут в зоне стыковых матчей. На них, а также на «Ростов» и «Ахмат» котировка 250.

Остальные команды расставлены в следующем порядке:

  • «Химки» — 500;
  • «Нижний Новгород» и «Оренбург» — 2500;
  • «Торпедо», «Урал» и «Факел» — по 5000.
Футбол
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РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
1
4
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
Результаты / календарь
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30 тур
12.08 19:30
Факел – Урал
 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
14.08 20:00
Спартак – Сочи
 - : -
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 3 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 3 1 0
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