Чемпион РПЛ-2022/23: «Спартак» захватил лидерство и не отдаст его до конца турнира?

По итогам 4-го тура в чемпионате России сменился лидер: санкт-петербургский «Зенит» в меньшинстве сыграл вничью в Грозном (0:0) и второй раз в сезоне потерял очки, благодаря чему на первое место прорвался «Спартак». Красно-белые набрали легкие три балла в Екатеринбурге и возглавили таблицу — теперь у них 10 очков, столько же у ЦСКА.

Тем не менее аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ по-прежнему считают «Зенит» с большим отрывом фаворитом РПЛ. На победу команды Сергея Семака можно поставить с коэффициентом 1.50. На то, что сине-бело-голубые уступят трон, котировка 2.60.

Следом за коллективом из Санкт-Петербурга идут «Спартак» и ЦСКА, чей успех доступен за 8.50. Замыкает топ-4 «Динамо», которое после четырех туров в таблице располагается на пятой строчке. Меньше эксперты верят в «Сочи» (25.0) и «Краснодар» (50.0), которые также неподалеку от лидеров. Сильно упали шансы выиграть трофей у «Локомотива»: москвичи ни разу не победили в четырех встречах и идут в зоне стыковых матчей. На них, а также на «Ростов» и «Ахмат» котировка 250.

Остальные команды расставлены в следующем порядке: