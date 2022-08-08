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«Дженоа» — «Беневенто»: прогноз на матч Кубка Италии 8 августа 2022 года

Прогноз на матч Кубка Италии «Дженоа» — «Беневенто» 8 августа 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Александр Блессин, главный тренер «Дженоа».
Фото Global Look Press

8 августа свой путь в Кубке Италии с первого раунда начнут «Дженоа» и «Беневенто». Игра пройдет в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» и начнется в 18.45 по московскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть в это же время на «Okko Спорт».

Италия. Кубок. 1/32 финала
08 авг, 18:45. Luigi Ferraris (Генуя)
Дженоа
Беневенто

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ определились с фаворитом встречи. На победу хозяев можно поставить за 1.93, это примерно 51% вероятности. У «Беневенто» шансов на успех почти в два раза меньше — 3.90 (23%). Ничья идет за 3.60 (26%).

При ставке в 1000 рублей на ничью выплата в случае успеха составит 3600 рублей.

Вариант, при котором гости не проиграют, можно взять за солидные 1.87.

Матч ожидается равный, поэтому для подстраховки рекомендуется взять нулевую фору: Ф1(0) идет за 1.41, Ф2(0) — за 2.90.

Ожидаете обоюдоострой игры? Эксперты с вами согласны. На «обе забьют» коэффициент 1.81.

Проход «Дженоа» во второй раунд доступен за 1.49, поставить на успех «Беневенто» можно с котировкой 2.65.

Наиболее вероятный точный счет встречи — ничья 1:1 за 6.60.

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Прогноз и ставка на матч «Дженоа» — «Беневенто»

«Дженоа» в прошлом сезоне был печален: команду били почти все, и это привело к закономерному понижению в классе. Теперь клуб из Генуи — представитель серии Б. И хотя генуэзцы много проигрывали в серии А, это все еще команда того элитного уровня, которая сохранила большую часть лидеров. В таком случае с «Беневенто» справляться обязательно нужно.

Рекомендуемая ставка: победа «Дженоа» за 1.93.

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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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12.08 19:30
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 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
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Зенит – ЦСКА
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 4
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