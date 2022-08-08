«Дженоа» — «Беневенто»: прогноз на матч Кубка Италии 8 августа 2022 года
8 августа свой путь в Кубке Италии с первого раунда начнут «Дженоа» и «Беневенто». Игра пройдет в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» и начнется в 18.45 по московскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть в это же время на «Okko Спорт».
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ определились с фаворитом встречи. На победу хозяев можно поставить за 1.93, это примерно 51% вероятности. У «Беневенто» шансов на успех почти в два раза меньше — 3.90 (23%). Ничья идет за 3.60 (26%).
При ставке в 1000 рублей на ничью выплата в случае успеха составит 3600 рублей.
Вариант, при котором гости не проиграют, можно взять за солидные 1.87.
Матч ожидается равный, поэтому для подстраховки рекомендуется взять нулевую фору: Ф1(0) идет за 1.41, Ф2(0) — за 2.90.
Ожидаете обоюдоострой игры? Эксперты с вами согласны. На «обе забьют» коэффициент 1.81.
Проход «Дженоа» во второй раунд доступен за 1.49, поставить на успех «Беневенто» можно с котировкой 2.65.
Наиболее вероятный точный счет встречи — ничья 1:1 за 6.60.
Прогноз и ставка на матч «Дженоа» — «Беневенто»
«Дженоа» в прошлом сезоне был печален: команду били почти все, и это привело к закономерному понижению в классе. Теперь клуб из Генуи — представитель серии Б. И хотя генуэзцы много проигрывали в серии А, это все еще команда того элитного уровня, которая сохранила большую часть лидеров. В таком случае с «Беневенто» справляться обязательно нужно.
Рекомендуемая ставка: победа «Дженоа» за 1.93.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
2
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|Сочи
|4
|3
|0
|1
|7-6
|9
|
4
|Зенит
|4
|2
|2
|0
|9-1
|8
|
5
|Динамо
|4
|2
|2
|0
|10-4
|8
|
6
|Ростов
|4
|2
|2
|0
|6-4
|8
|
7
|Химки
|4
|2
|1
|1
|7-3
|7
|
8
|Краснодар
|4
|2
|1
|1
|9-7
|7
|
9
|Ахмат
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
10
|Кр. Советов
|4
|1
|1
|2
|5-8
|4
|
11
|Оренбург
|4
|1
|0
|3
|7-10
|3
|
12
|Факел
|4
|0
|2
|2
|7-11
|2
|
13
|Н. Новгород
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
14
|Локомотив
|4
|0
|2
|2
|3-11
|2
|
15
|Торпедо
|4
|0
|1
|3
|3-11
|1
|
16
|Урал
|4
|0
|0
|4
|1-10
|0
|12.08
|19:30
|
Факел – Урал
|- : -
|13.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|13.08
|17:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|13.08
|20:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|14.08
|15:00
|
Химки – Ахмат
|- : -
|14.08
|17:30
|
Оренбург – Торпедо
|- : -
|14.08
|17:30
|
Н. Новгород – Ростов
|- : -
|14.08
|20:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|4
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|3
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|3
|1
|0