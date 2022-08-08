8 августа свой путь в Кубке Италии с первого раунда начнут «Дженоа» и «Беневенто». Игра пройдет в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» и начнется в 18.45 по московскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть в это же время на «Okko Спорт».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ определились с фаворитом встречи. На победу хозяев можно поставить за 1.93, это примерно 51% вероятности. У «Беневенто» шансов на успех почти в два раза меньше — 3.90 (23%). Ничья идет за 3.60 (26%).

При ставке в 1000 рублей на ничью выплата в случае успеха составит 3600 рублей.

Вариант, при котором гости не проиграют, можно взять за солидные 1.87.

Матч ожидается равный, поэтому для подстраховки рекомендуется взять нулевую фору: Ф1(0) идет за 1.41, Ф2(0) — за 2.90.

Ожидаете обоюдоострой игры? Эксперты с вами согласны. На «обе забьют» коэффициент 1.81.

Проход «Дженоа» во второй раунд доступен за 1.49, поставить на успех «Беневенто» можно с котировкой 2.65.

Наиболее вероятный точный счет встречи — ничья 1:1 за 6.60.

Прогноз и ставка на матч «Дженоа» — «Беневенто»

«Дженоа» в прошлом сезоне был печален: команду били почти все, и это привело к закономерному понижению в классе. Теперь клуб из Генуи — представитель серии Б. И хотя генуэзцы много проигрывали в серии А, это все еще команда того элитного уровня, которая сохранила большую часть лидеров. В таком случае с «Беневенто» справляться обязательно нужно.

Рекомендуемая ставка: победа «Дженоа» за 1.93.