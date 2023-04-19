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PARI выиграла три награды на Sport Business Awards

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Букмекерская компания PARI стала победителем в трех номинациях престижной премии Sport Business Awards. Торжественное мероприятие прошло 19 апреля в Москве.

Независимые эксперты и лидеры спортивной индустрии присудили PARI победу во всех трех номинациях, в которых она была представлена, — «Клиентский сервис года», «Креатив года» и «Спонсорская интеграция года». В борьбе за награды компании удалось опередить таких конкурентов, как ЦСКА ТВ, ФК «Зенит», ХК «Авангард» и «Газпром нефть».

Департамент клиентского сервиса PARI удостоился высших оценок за заботу о пользователях. Большинство вопросов клиентов удается решить после первого обращения. Кроме того, PARI регулярно радует свою аудиторию необычными подарками. В их числе приглашения на топовые спортивные события, а также мероприятия с участием представителей компании и амбассадоров бренда.

Премией за оригинальную творческую идею жюри оценило акцию PARI в честь 3 сентября — времени традиционных шуток в интернете, посвященных одноименной песне Михаила Шуфутинского. Компания опубликовала вакансию «Календарь-менеджер» к матчу с участием клуба-партнера, «Пари НН», который играл в этот же день.

Необычное объявление привлекло внимание крупнейших СМИ. Общий охват новости составил 68 млн за неделю. На реализацию идеи компания потратила менее 100 000 рублей, а показатель PR value составил 60 млн рублей.

Лучшей спонсорской интеграцией года члены жюри назвали сотрудничество PARI с футбольным клубом «Пари НН». Перед началом сезона-2022/23 компания стала титульным спонсором нижегородской команды и приобрела права на ее название. При участии PARI был разработан новый логотип клуба. В честь его презентации в Нижнем Новгороде для поклонников команды было организовано шоу дронов. Сотрудничество вызвало ощутимый резонанс в СМИ: по ходу сезона об этом написали 1717 источников, а суммарный охват публикаций составил 262,6 млн в период с июля 2022 года по февраль 2023-го.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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22.04 14:00
Химки – Торпедо
 - : -
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 - : -
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
23.04 12:00
Урал – Ростов
 - : -
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 - : -
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 13 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 21 1 4
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