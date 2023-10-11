PARI выпустила игру к старту Единой лиги ВТБ

Букмекерская компания PARI выпустила онлайн-игру к старту нового сезона Единой лиги ВТБ. За победу в игре можно заработать фрибеты на сумму до 3000 рублей.

Герой игры PARI — тренер, команда которого не пришла на первую тренировку. Теперь ему необходимо собрать всех баскетболистов и отправить их на занятие. Выбор предстоит делать аккуратно, собирая только баскетболистов — они в черном. Помимо «хороших» спортсменов попадаются и «плохие», каждый «плохой» отнимает жизнь. Жизней у героя только три.

При прохождении драйвовой бродилки от PARI игрокам гарантирован настоящий азарт, ведь вместе с баскетболистами собирать предстоит еще и монетки. Впоследствии их можно будет обменять на бонусы. В зависимости от количества собранных монеток новые клиенты PARI смогут получить фрибеты на 1000, 2000 или 3000 рублей после регистрации и использовать их для ставок в том числе на матчи Единой лиги ВТБ.

Сезон-2023/24 топового баскетбольного турнира стартовал 1 октября. За победу в нем поборются 14 команд. При поддержке PARI в Единой лиге ВТБ выступают клубы «Пари Нижний Новгород», а также БК «Самара», «Локомотив-Кубань» из Краснодара и екатеринбургский «Уралмаш».