PARI создаст международную киберспортивную и гейминговую организацию под руководством Сергея Гламазда

Букмекерская компания PARI объявила о расширении своего присутствия в киберспорте. Она выводит его в отдельное международное направление Pari Entertainment. Для этого создается новая компания, которая будет базироваться в Белграде. Организацию возглавит Сергей Гламазда в роли CEO, известный по своей работе в киберспортивных компаниях, в частности в клубе Virtus.pro.

В индустрию киберспорта Сергей Гламазда пришел из российского офиса Nielsen, где занимал позицию директора по развитию новых вертикалей, предоставляя топ-компаниям услуги по измерению, аналитике и улучшению бизнес-результатов. К Virtus.pro он присоединился в январе 2020 года в должности СЕО и проработал там до 2022 года. Под его руководством ростер VP по Dota 2 дошел до топ-6 на The International 2021, а состав по CS:GO добрался до топ-6 на PGL Major Stockholm 2021.

В 2024 году новая компания планирует организовать проведение ряда турниров по топ-дисциплинам. В числе приоритетов новой организации — взаимодействие с текущей аудиторией киберспорта и активности по привлечению новой из числа фанатов киберспорта.

Существующая команда интегрирована в новую структуру и теперь продолжит взаимодействие с PARI в обновленном формате, реализуя проекты как в интересах букмекерской компании, так и в интересах организации.

«Я рад приветствовать Сергея в команде. За последний год нам в PARI удалось создать сильный коллектив по киберспортивному направлению. Мы запустили ряд флагманских проектов и навязали другим участникам рынка интересную конкурентную борьбу. Киберспорт изменился, и сегодня нам нужны новые решения, чтобы формулировать лидерство на рынке. Создание международной киберспортивной организации — логичный и важный этап для активации этих шагов. Верю, что PARI будет еще громче звучать в киберспортивном мире», — заявил управляющий партнер PARI Дмитрий Сергеев.

«Мое решение возглавить новую киберспортивную компанию — это совокупность многих факторов. Но если говорить просто, то мне близки амбициозные задачи, которые мы ставим перед собой. Для PARI киберспорт является одним из ключевых направлений, и запуск нового международного проекта подтверждает эти намерения. Впереди нас ждет множество новых турниров, команд и активностей. И я предельно мотивирован, чтобы помочь PARI и своей новой команде в реализации проектов, которые мы запустим в ближайшем будущем», — сообщил Сергей Гламазда.