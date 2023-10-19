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PARI создаст международную киберспортивную и гейминговую организацию под руководством Сергея Гламазда

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Сергей Гламазда.

Букмекерская компания PARI объявила о расширении своего присутствия в киберспорте. Она выводит его в отдельное международное направление Pari Entertainment. Для этого создается новая компания, которая будет базироваться в Белграде. Организацию возглавит Сергей Гламазда в роли CEO, известный по своей работе в киберспортивных компаниях, в частности в клубе Virtus.pro.

В индустрию киберспорта Сергей Гламазда пришел из российского офиса Nielsen, где занимал позицию директора по развитию новых вертикалей, предоставляя топ-компаниям услуги по измерению, аналитике и улучшению бизнес-результатов. К Virtus.pro он присоединился в январе 2020 года в должности СЕО и проработал там до 2022 года. Под его руководством ростер VP по Dota 2 дошел до топ-6 на The International 2021, а состав по CS:GO добрался до топ-6 на PGL Major Stockholm 2021.

В 2024 году новая компания планирует организовать проведение ряда турниров по топ-дисциплинам. В числе приоритетов новой организации — взаимодействие с текущей аудиторией киберспорта и активности по привлечению новой из числа фанатов киберспорта.

Существующая команда интегрирована в новую структуру и теперь продолжит взаимодействие с PARI в обновленном формате, реализуя проекты как в интересах букмекерской компании, так и в интересах организации.

«Я рад приветствовать Сергея в команде. За последний год нам в PARI удалось создать сильный коллектив по киберспортивному направлению. Мы запустили ряд флагманских проектов и навязали другим участникам рынка интересную конкурентную борьбу. Киберспорт изменился, и сегодня нам нужны новые решения, чтобы формулировать лидерство на рынке. Создание международной киберспортивной организации — логичный и важный этап для активации этих шагов. Верю, что PARI будет еще громче звучать в киберспортивном мире», — заявил управляющий партнер PARI Дмитрий Сергеев.

«Мое решение возглавить новую киберспортивную компанию — это совокупность многих факторов. Но если говорить просто, то мне близки амбициозные задачи, которые мы ставим перед собой. Для PARI киберспорт является одним из ключевых направлений, и запуск нового международного проекта подтверждает эти намерения. Впереди нас ждет множество новых турниров, команд и активностей. И я предельно мотивирован, чтобы помочь PARI и своей новой команде в реализации проектов, которые мы запустим в ближайшем будущем», — сообщил Сергей Гламазда.

Киберспорт
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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