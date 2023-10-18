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Сегодня, 12:15

«Динамо» — «Северсталь»: где смотреть матч КХЛ 18 октября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Динамо» — «Северсталь» 18 октября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки «Динамо».
Фото Телеграм-канал «Динамо», Telegram

18 октября московское «Динамо» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ встретится с соперником по Западной конференции — «Северсталью». Игра пройдет в Москве на льду «ВТБ Арены», начало — в 19.30 по столичному времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Кинопоиск», эфир стартует в 19.20 мск.

Игроки &laquo;Спартака&raquo;. «Сочи» — «Спартак»: прогноз на матч КХЛ 18 октября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев однозначными фаворитами: поставить на их победу в основное время можно с коэффициентом 1.75, что около 55% вероятности. Триумф клуба из Череповца предложен за 4.00 (25%), котировка на ничью чуть больше — 4.40 (20%).

Успех бело-голубых с учетом овертайма и серии буллитов оценен в 1.45, этот рынок на гостей идет за 2.75.

Команды встречались 9 октября — тогда «Северсталь» покорилась москвичам только в дополнительное время. Сыграть на то, что гости не уступят и в предстоящем поединке, можно за 2.02.

&laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Северсталь&raquo;. «Динамо» — «Северсталь»: прогноз на матч КХЛ 18 октября 2023 года

Также предложен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(-1) — за 1.96, Ф2(+1) — за 1.83;

• Ф2(-2) — за 2.89, Ф2(+2) — за 1.38.

Тотал больше 4.5 шайбы доступен за 1.55, ТМ 4.5 — за 2.36.

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«Сочи» — «Спартак»: прогноз на матч КХЛ 18 октября 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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24 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 9 1 2
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 9 1 1
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