18 октября московское «Динамо» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ встретится с соперником по Западной конференции — «Северсталью». Игра пройдет в Москве на льду «ВТБ Арены», начало — в 19.30 по столичному времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Кинопоиск», эфир стартует в 19.20 мск.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев однозначными фаворитами: поставить на их победу в основное время можно с коэффициентом 1.75, что около 55% вероятности. Триумф клуба из Череповца предложен за 4.00 (25%), котировка на ничью чуть больше — 4.40 (20%).

Успех бело-голубых с учетом овертайма и серии буллитов оценен в 1.45, этот рынок на гостей идет за 2.75.

Команды встречались 9 октября — тогда «Северсталь» покорилась москвичам только в дополнительное время. Сыграть на то, что гости не уступят и в предстоящем поединке, можно за 2.02.

Также предложен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(-1) — за 1.96, Ф2(+1) — за 1.83;

• Ф2(-2) — за 2.89, Ф2(+2) — за 1.38.

Тотал больше 4.5 шайбы доступен за 1.55, ТМ 4.5 — за 2.36.

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