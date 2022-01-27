Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 15:15

Парагвай — Уругвай прогноз на матч отбора на ЧМ-2022 28 января

Прогноз на матч отбора ЧМ-2022 Парагвай — Уругвай
Виталий Пудздрав
Футболисты сборной Парагвая.
Фото Getty Images

28 января в южноамериканском отборе на чемпионат мира 2022 года между собой сыграют сборные Парагвая и Уругвая. Встреча пройдет на городском стадионе парагвайской столицы Асунсьона и начнется в 02.00. Трансляцию покажет «Матч Футбол 2».

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир
02 февр, 02:00. Centenario (Монтевидео)
Уругвай
Венесуэла

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче нет явного фаворита. Например, на успех Уругвая есть вариант поставить с котировкой 2.50 — это примерно 36% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.00 (31%), победа Парагвая есть в линии за 3.30 (31%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 3000 рублей в случае «мирного» исхода встречи в основное время

Вы также можете выбрать один из вариантов форы на матч, например:

  • Ф1(-1.5) идет за 7.30, а Ф2(+1.5) — за 1.09;

  • Ф1(-2.5) идет за 18.00, а Ф2(-2.5) — за 12.5;

  • Ф1(+1) идет за 1.26, а Ф2(-1) — за 3.90.

Луис Суарес и&nbsp;Эдинсон Кавани. Парагвай — Уругвай: Кавани и Суарес опять останутся без голов

В трех последних встречах этих команд играла ставка «победа Уругвая в один мяч или ничья». Для этой игры ее можно взять за котировку 1.73.

Эти сборные не играют между собой результативно. Возьмите ставку на тотал голов в матче меньше 2.5. Она заходила два последних матча подряд.

Встречи завершались со счетом 1:0 и 0:0. Взять ставку на точный счет 1:0 можно за 7.00. На счет 0:0 — за 7.70, а вот счет 0:1 есть за 5.90. Его считают самым вероятным.

Прогнозы на спорт
Сборная Парагвая по футболу
Сборная Уругвая по футболу
0
Читайте также
В олимпийском карантине снова раздают презервативы. Глупость или провокация?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чили — Аргентина: прогноз на матч отбора ЧМ-2022 28 января
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости