28 января в южноамериканском отборе на чемпионат мира 2022 года между собой сыграют сборные Парагвая и Уругвая. Встреча пройдет на городском стадионе парагвайской столицы Асунсьона и начнется в 02.00. Трансляцию покажет «Матч Футбол 2».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче нет явного фаворита. Например, на успех Уругвая есть вариант поставить с котировкой 2.50 — это примерно 36% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.00 (31%), победа Парагвая есть в линии за 3.30 (31%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 3000 рублей в случае «мирного» исхода встречи в основное время

Вы также можете выбрать один из вариантов форы на матч, например:

Ф1(-1.5) идет за 7.30 , а Ф2(+1.5) — за 1.09 ;

Ф1(-2.5) идет за 18.00 , а Ф2(-2.5) — за 12.5 ;

Ф1(+1) идет за 1.26, а Ф2(-1) — за 3.90.

В трех последних встречах этих команд играла ставка «победа Уругвая в один мяч или ничья». Для этой игры ее можно взять за котировку 1.73.

Эти сборные не играют между собой результативно. Возьмите ставку на тотал голов в матче меньше 2.5. Она заходила два последних матча подряд.

Встречи завершались со счетом 1:0 и 0:0. Взять ставку на точный счет 1:0 можно за 7.00. На счет 0:0 — за 7.70, а вот счет 0:1 есть за 5.90. Его считают самым вероятным.