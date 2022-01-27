28 января в 15-м туре южноамериканского отбора к ЧМ-2022 Аргентина отправится в гости к Чили. Встреча между ними пройдет в Сантьяго на стадионе «Насьональ — Хулио Мартинес Праданос», начало — в 03.15. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.

Фаворитов в этой встрече нет, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу Чили можно с коэффициентом 2.70 — это примерно 35% вероятности. Успех Аргентины доступен за 2.80 (34%), а ничья — за 3.10 (31%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 3100 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Вы также можете выбрать один из множества вариантов фор на этот матч — к примеру:

Ф1(0) идет за 1.90 , как и Ф2(0);

Ф1(-1) идет за 4.50 , а Ф2(+1) — за 1.18 ;

Ф1(+1) идет за 1.18, а Ф2(-1) — за 4.50.

Тотал голов больше 2.5 можно взять за 2.40, а ТМ 2.5 — за 1.57.

Сделать ставку на то, что обе команды забьют, можно за 2.05. Обратный исход доступен за 1.72.

Аналитики БЕТСИТИ считают наиболее вероятным счетом матча 1:1 — коэффициент 5.80.