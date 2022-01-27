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Сегодня, 13:15

Чили — Аргентина: прогноз на матч отбора ЧМ-2022 28 января

Прогноз на матч отбора ЧМ-2022 Чили — Аргентина
Егор Сергеев
Лионель Скалони.
Фото Getty Images

28 января в 15-м туре южноамериканского отбора к ЧМ-2022 Аргентина отправится в гости к Чили. Встреча между ними пройдет в Сантьяго на стадионе «Насьональ — Хулио Мартинес Праданос», начало — в 03.15. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир
28 янв, 03:15. Estadio Zorros del Desierto (Калама)
Чили
Аргентина

Фаворитов в этой встрече нет, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу Чили можно с коэффициентом 2.70 — это примерно 35% вероятности. Успех Аргентины доступен за 2.80 (34%), а ничья — за 3.10 (31%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 3100 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Вы также можете выбрать один из множества вариантов фор на этот матч — к примеру:

  • Ф1(0) идет за 1.90, как и Ф2(0);

  • Ф1(-1) идет за 4.50, а Ф2(+1) — за 1.18;

  • Ф1(+1) идет за 1.18, а Ф2(-1) — за 4.50.

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Тотал голов больше 2.5 можно взять за 2.40, а ТМ 2.5 — за 1.57.

Сделать ставку на то, что обе команды забьют, можно за 2.05. Обратный исход доступен за 1.72.

Аналитики БЕТСИТИ считают наиболее вероятным счетом матча 1:1 — коэффициент 5.80.

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И В Н П +/- О
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 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
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 - : -
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