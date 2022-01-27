28 января в южноамериканском отборе на чемпионат мира 2022 года сыграют сборные Эквадора и Бразилии. Встреча состоится в Кито на местном стадионе и начнется в 00.00. Трансляцию смотрите на сайте matchtv.ru.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит Бразилия. На успех команды можно поставить с котировкой 2.30 — это примерно 42% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.20 (30%), а победа Эквадора есть в линии за 3.40 (28%).

Ф1(+1) идет за 1.31, а Ф2(-1) — за 3.50.

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 3200 рублей.

Ставку «Эквадор не проиграет» можно взять за 1.66.

Гол Эквадора в этой игре можно взять за 1.52. Два мяча Бразилии или больше идут за 6.30. На то, что бразильцы не забьют, возможно поставить за 3.03.

Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 2.42. Тотал меньше 2.5 можно взять за 1.90.