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Сегодня, 17:15

Эквадор — Бразилия: где смотреть матч отбора на чемпионат мира 28 января

Прямая трансляция матча отбора ЧМ-2022 Эквадор — Бразилия
Виталий Пудздрав
Футболисты сборной Бразилии.
Фото Getty Images

28 января в южноамериканском отборе на чемпионат мира 2022 года сыграют сборные Эквадора и Бразилии. Встреча состоится в Кито на местном стадионе и начнется в 00.00. Трансляцию смотрите на сайте matchtv.ru.

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир
28 янв, 00:00. Rodrigo Paz Delgado (Кито)
Эквадор
Бразилия

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит Бразилия. На успех команды можно поставить с котировкой 2.30 — это примерно 42% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.20 (30%), а победа Эквадора есть в линии за 3.40 (28%).

Ф1(+1) идет за 1.31, а Ф2(-1) — за 3.50.

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 3200 рублей.

Ставку «Эквадор не проиграет» можно взять за 1.66.

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Гол Эквадора в этой игре можно взять за 1.52. Два мяча Бразилии или больше идут за 6.30. На то, что бразильцы не забьют, возможно поставить за 3.03.

Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 2.42. Тотал меньше 2.5 можно взять за 1.90.

  • ТБ 3.5 — 4.60;

  • Обе забьют: да — 2.10;

  • Точный счет: 1:5 — 100.

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Сборная Бразилии по футболу
Сборная Эквадора по футболу
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