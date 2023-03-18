«Оренбург» — «Спартак»: где смотреть матч РПЛ 18 марта 2023 года онлайн в прямом эфире
18 марта в 20-м туре чемпионата России «Спартак» сыграет с «Оренбургом». Игра пройдет на стадионе «Газовик», стартовый свисток прозвучит в 12.00 по московскому времени. В прямом эфире встреча будет показана на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 11.55 мск. Обслужить игру доверено Павлу Кукуяну.
Букмекерская компания Olimpbet считает «Спартак» фаворитом встречи. На победу красно-белых можно поставить с коэффициентом 1.99, что приблизительно 50% вероятности исхода. Ничья идет за 3.97 (22%), успех «Оренбурга» — за чуть меньшие 3.57 (28%).
Ставка в 1000 рублей на москвичей в случае их триумфа принесет выплату в 1990 рублей, а чистая прибыль составит 990 рублей.
Считаете, что «Оренбург» выдержит натиск вице-лидера РПЛ? Вариант 1Х доступен за 1.84.
«Спартак» выиграл у «Оренбурга» два последних матча, каждый — с разницей в два и более мяча. Ф2(-1.5) предложена за 3.27, Ф2(-1) для менее рисковых — за 2.66.
Команды после зимнего перерыва провели по две игры в РПЛ и в каждой пробили «верх» по голам. ТБ 2.5 можно взять за 1.50, ТМ 2.5 — 2.58.
На то, что счет в матче откроет «Спартак», котировка — 1.70. На «Оренбург» — 2.30.
Соперники обменялись забитыми мячами в трех последних очных матчах. Вариант «обе забьют» доступен за 1.48, «обе забьют — нет» — за 2.64.
Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, ничья 1:1 за 7.20.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|19
|15
|3
|1
|53-9
|48
|
2
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
3
|Ростов
|19
|11
|5
|3
|35-27
|38
|
4
|Динамо
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|19
|9
|5
|5
|34-20
|32
|
6
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
7
|Ахмат
|19
|9
|2
|8
|30-29
|29
|
8
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
9
|Сочи
|20
|8
|4
|8
|29-39
|28
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|20
|6
|4
|10
|27-37
|22
|
12
|Кр. Советов
|19
|5
|5
|9
|20-30
|20
|
13
|Пари НН
|19
|5
|4
|10
|23-34
|19
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|19
|3
|4
|12
|19-40
|13
|
16
|Торпедо
|19
|1
|4
|14
|9-33
|7
|18.03
|12:00
|
Оренбург – Спартак
|2 : 0
|18.03
|14:15
|
Урал – Динамо
|0 : 1
|18.03
|16:30
|
Факел – Сочи
|3 : 0
|18.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|3 : 2
|19.03
|14:00
|
Химки – Ростов
|- : -
|19.03
|16:30
|
Кр. Советов – Ахмат
|- : -
|19.03
|16:30
|
Пари НН – Торпедо
|- : -
|19.03
|19:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3