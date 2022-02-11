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Сегодня, 17:15

Олимпиада-2022 в Пекине: трансляции и расписание 12 февраля

Матвей Леонов
Олимпиада-2022.
Фото Getty Images

12 февраля на зимних Олимпийских играх в Пекине будет разыграно шесть комплектов наград. Предлагаем ознакомиться с расписанием трансляций и мнением экспертов на игровой день.

Расписание Олимпиады-2022 на 12 февраля:

  • 04.05. Керлинг. Круговой турнир. Мужчины и женщины. Всего 11 матчей. Прямая трансляция матчей Россия — Южная Корея (04.05) и Россия — Япония (15.05) будет на телеканале «Матч Игра» и сайте matchtv.ru;

  • 05.00. Сноуборд. Сноуборд-кросс, смешанные команды. Прямая трансляция — сайт matchtv.ru;

  • 07.10. Хоккей с шайбой, женщины, четвертьфиналы, 2 матча. Прямая трансляция матча Россия — Швейцария пройдет на телеканале «Матч Игра»;

  • 07.10. Хоккей с шайбой, мужчины, групповой этап — 4 матча;

  • 10.30. Лыжные гонки. Эстафета 4x5 км, женщины. Прямая трансляция — телеканал «Россия-1»;

  • 11.00. Конькобежный спорт. Командная гонка преследования, женщины, четвертьфиналы. Прямая трансляция — телеканал «Матч Арена» и сайт matchtv.ru;

  • 11.53. Конькобежный спорт. 500 м, мужчины. Прямая трансляция — телеканал «Матч Арена» и сайт matchtv.ru;

  • 12.00. Биатлон. Мужчины, спринт 10 км. Прямая трансляция — Первый канал;

  • 13.00. Прыжки с трамплина. Индивидуальное первенство, мужчины. Прямая трансляция финала — в 13.55 на сайте matchtv.ru;

  • 14.00. Фигурное катание. Танцы на льду, ритм-танец. Прямая трансляция — Первый канал;

  • 15.20. Скелетон. Женщины, 3-й и 4-й раунды. Прямая трансляция — телеканал «Матч Арена».

  • 16.10. Хоккей. Мужчины, Россия — Чехия. Прямая трансляция матча будет на телеканале «Россия-1».

Александр Большунов. Олимпиада-2022: Большунов снова лишит норвежца Клебо золота в мужской лыжной гонке

Одним из наиболее ожидаемых событий дня будет мужской спринт в биатлоне. Фаворит гонки — Йоханнес Бе. Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ оценили шансы норвежца взять золото коэффициентом 3.20.

Его главный конкурент — Кантен Фийон-Майе. Победа француза идет за 3.75.

Третий претендент на золото в гонке — Александр Логинов. Триумф российского спортсмена оценивается коэффициентом 9.00.

При ставке в 1000 рублей на победу Логинова можно выиграть 9000 рублей в случае успеха Александра.

Кроме того, аналитики букмекерской компании оценили шансы партнеров Логинова по сборной:

  • Эдуард Латыпов — коэффициент 20.0;

  • Даниил Серохвостов — 40.0;

  • Карим Халили — 125.

Не сомневаетесь, что Россия войдет в тройку призеров гонки? Поставить на это можно за 2.65.

Мужская сборная России проведет последний матч группового этапа — против Чехии. Сделать ставку на победу команды Жамнова в основное время можно за 1.61, а на соперника — за 4.10. Ничья оценивается коэффициентом 4.30.

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Канада — США: прогноз на хоккейный матч Олимпиады 12 февраля
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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