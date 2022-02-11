Олимпиада-2022 в Пекине: трансляции и расписание 12 февраля
12 февраля на зимних Олимпийских играх в Пекине будет разыграно шесть комплектов наград. Предлагаем ознакомиться с расписанием трансляций и мнением экспертов на игровой день.
Расписание Олимпиады-2022 на 12 февраля:
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04.05. Керлинг. Круговой турнир. Мужчины и женщины. Всего 11 матчей. Прямая трансляция матчей Россия — Южная Корея (04.05) и Россия — Япония (15.05) будет на телеканале «Матч Игра» и сайте matchtv.ru;
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05.00. Сноуборд. Сноуборд-кросс, смешанные команды. Прямая трансляция — сайт matchtv.ru;
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07.10. Хоккей с шайбой, женщины, четвертьфиналы, 2 матча. Прямая трансляция матча Россия — Швейцария пройдет на телеканале «Матч Игра»;
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07.10. Хоккей с шайбой, мужчины, групповой этап — 4 матча;
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10.30. Лыжные гонки. Эстафета 4x5 км, женщины. Прямая трансляция — телеканал «Россия-1»;
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11.00. Конькобежный спорт. Командная гонка преследования, женщины, четвертьфиналы. Прямая трансляция — телеканал «Матч Арена» и сайт matchtv.ru;
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11.53. Конькобежный спорт. 500 м, мужчины. Прямая трансляция — телеканал «Матч Арена» и сайт matchtv.ru;
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12.00. Биатлон. Мужчины, спринт 10 км. Прямая трансляция — Первый канал;
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13.00. Прыжки с трамплина. Индивидуальное первенство, мужчины. Прямая трансляция финала — в 13.55 на сайте matchtv.ru;
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14.00. Фигурное катание. Танцы на льду, ритм-танец. Прямая трансляция — Первый канал;
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15.20. Скелетон. Женщины, 3-й и 4-й раунды. Прямая трансляция — телеканал «Матч Арена».
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16.10. Хоккей. Мужчины, Россия — Чехия. Прямая трансляция матча будет на телеканале «Россия-1».
Одним из наиболее ожидаемых событий дня будет мужской спринт в биатлоне. Фаворит гонки — Йоханнес Бе. Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ оценили шансы норвежца взять золото коэффициентом 3.20.
Его главный конкурент — Кантен Фийон-Майе. Победа француза идет за 3.75.
Третий претендент на золото в гонке — Александр Логинов. Триумф российского спортсмена оценивается коэффициентом 9.00.
При ставке в 1000 рублей на победу Логинова можно выиграть 9000 рублей в случае успеха Александра.
Кроме того, аналитики букмекерской компании оценили шансы партнеров Логинова по сборной:
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Эдуард Латыпов — коэффициент 20.0;
-
Даниил Серохвостов — 40.0;
-
Карим Халили — 125.
Не сомневаетесь, что Россия войдет в тройку призеров гонки? Поставить на это можно за 2.65.
Мужская сборная России проведет последний матч группового этапа — против Чехии. Сделать ставку на победу команды Жамнова в основное время можно за 1.61, а на соперника — за 4.10. Ничья оценивается коэффициентом 4.30.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|17:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7