Олимпиада-2022 в Пекине: трансляции и расписание 12 февраля

12 февраля на зимних Олимпийских играх в Пекине будет разыграно шесть комплектов наград. Предлагаем ознакомиться с расписанием трансляций и мнением экспертов на игровой день.

Расписание Олимпиады-2022 на 12 февраля:

04.05. Керлинг. Круговой турнир. Мужчины и женщины. Всего 11 матчей. Прямая трансляция матчей Россия — Южная Корея (04.05) и Россия — Япония (15.05) будет на телеканале «Матч Игра» и сайте matchtv.ru;

05.00. Сноуборд. Сноуборд-кросс, смешанные команды. Прямая трансляция — сайт matchtv.ru;

07.10. Хоккей с шайбой, женщины, четвертьфиналы, 2 матча. Прямая трансляция матча Россия — Швейцария пройдет на телеканале «Матч Игра»;

07.10. Хоккей с шайбой, мужчины, групповой этап — 4 матча;

10.30. Лыжные гонки. Эстафета 4x5 км, женщины. Прямая трансляция — телеканал «Россия-1»;

11.00. Конькобежный спорт. Командная гонка преследования, женщины, четвертьфиналы. Прямая трансляция — телеканал «Матч Арена» и сайт matchtv.ru;

11.53. Конькобежный спорт. 500 м, мужчины. Прямая трансляция — телеканал «Матч Арена» и сайт matchtv.ru;

12.00. Биатлон. Мужчины, спринт 10 км. Прямая трансляция — Первый канал;

13.00. Прыжки с трамплина. Индивидуальное первенство, мужчины. Прямая трансляция финала — в 13.55 на сайте matchtv.ru;

14.00. Фигурное катание. Танцы на льду, ритм-танец. Прямая трансляция — Первый канал;

15.20. Скелетон. Женщины, 3-й и 4-й раунды. Прямая трансляция — телеканал «Матч Арена».

16.10. Хоккей. Мужчины, Россия — Чехия. Прямая трансляция матча будет на телеканале «Россия-1».

Одним из наиболее ожидаемых событий дня будет мужской спринт в биатлоне. Фаворит гонки — Йоханнес Бе. Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ оценили шансы норвежца взять золото коэффициентом 3.20.

Его главный конкурент — Кантен Фийон-Майе. Победа француза идет за 3.75.

Третий претендент на золото в гонке — Александр Логинов. Триумф российского спортсмена оценивается коэффициентом 9.00.

При ставке в 1000 рублей на победу Логинова можно выиграть 9000 рублей в случае успеха Александра.

Кроме того, аналитики букмекерской компании оценили шансы партнеров Логинова по сборной:

Эдуард Латыпов — коэффициент 20.0 ;

Даниил Серохвостов — 40.0 ;

Карим Халили — 125.

Не сомневаетесь, что Россия войдет в тройку призеров гонки? Поставить на это можно за 2.65.

Мужская сборная России проведет последний матч группового этапа — против Чехии. Сделать ставку на победу команды Жамнова в основное время можно за 1.61, а на соперника — за 4.10. Ничья оценивается коэффициентом 4.30.